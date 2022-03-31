Мирні перемовини в Стамбулі – що скаже Захід ( Rozmowy pokojowe w Stambule – co powie Zachód?)

За підсумками російсько-українських переговорів у Стамбулі заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін заявив, що російська військова активність на київському та чернігівському напрямках буде скорочена з метою підвищення взаємної довіри та створення умов для подальшого ведення переговорів.

Президент США та голова Держдепартаменту не довіряють заявам Москви і їх оцінюватимуть за діями російської армії. Блінкен заявив, що не бачить позитивних зрушень у переговорах РФ із Україною.

Президент США Джо Байден та голова Держдепартаменту Ентоні Блінкен скептично поставилися до заяви російської влади після переговорів з українською делегацією у Стамбулі щодо готовності знизити інтенсивність бойових дій на півночі України. Як заявив Блінкен вчора, 29 березня, є те, що Росія каже, і є те, що вона робить, і "нашу увагу зосереджено на останньому".

Блінкен також зауважив, що не бачить позитивних зрушень у мирних переговорах Росії з Україною, але вважає добрим сигналом, якщо їх бачить Київ. "У разі якщо буде якийсь результат, і наша підтримка України може бути частиною цього результату, зокрема підтримка її безпеки та оборони, то, звичайно, цього ми хочемо прагнути", - сказав глава Держдепартаменту США.

США продовжать надавати військову підтримку Україні

У свою чергу, Джо Байден не збирається оцінювати російські заяви, поки не побачить "конкретні дії" російських військ, заявив він у вівторок у Білому домі. "Подивимося, чи виконають вони те, що говорять", - сказав Байден. Дот тих пір США продовжать чинити санкційний тиск на Росію, як і підтримку української армії, заявив глава Білого дому.

Торкнувшись телефонної розмови з лідерами Франції, Великобританії та Німеччини та Італії, що відбулася раніше у вівторок, Байден заявив, що п'ять країн єдині на думці, що слід дочекатися "дій" Росії. "Ми уважно стежитимемо за тим, що відбудеться", - сказав він. Як повідомив представник уряду ФРН, під час бесіди також обговорювалися заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки та боротьби із зростанням цін на енергоносії.

У Міноборони США розцінили заяву Москви про те, що російські війська значно знизять бойову активність на півночі України як "тактичний маневр". Пентагон застерігає про новий військовий наступ в інших частинах країни.