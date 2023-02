Najbardziej niebezpieczne ulice w Dąbrowie Górniczej. W 2022 roku doszło tu do 65 wypadków i 1742 kolizji

Ubiegły rok obfitował w liczne zdarzenia w ruchu drogowym. Okazało się, że na dąbrowskich drogach wydarzyło się aż 65 wypadków. Do tego odnotowane zostały aż 1742 kolizje. To, gdzie było ich najwięcej, sprawdzicie w naszej galerii zdjęciowej. Ciekawe, czy będą to te same ulice, gdzie doszło w 2022 roku do największej liczby wypadków, które kończyły się interwencją policji oraz służb ratunkowych. Oto te właśnie ulice:

Katowicka – 7 wypadków

11 Listopada – 5 wypadków

Piłsudskiego – 5 wypadków

Królowej Jadwigi – 5 wypadków

Św. Jana Pawła – 4 wypadki

Łaskowa – 3 wypadki

Tysiąclecia – 3 wypadki

Al. Zwycięstwa , Idzikowskiego, Kasprzaka , Woj. Polskiego, aleja Zwycięstwa, Ujejska, Sobieskiego, Rudna – 2 wypadki

We wszystkich wypadkach rannych zostało 80 osób, a dwie niestety poniosły śmierć. Rannych zostało 17 pieszych oraz 9 rowerzystów. Nie brakowało też kierowców oraz rowerzystów, którzy zdecydowali się wyruszyć w drogę, spożywając wcześniej alkohol. W 2022 roku policjanci zatrzymali w Dąbrowie Górniczej 35 kierowców, u których badanie wykazało obecność w organizmie do 0,5 promila alkoholu oraz 174 kierowców, gdzie było to ponad 0,5 promila alkoholu. Wśród zatrzymanych nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego było aż 31 rowerzystów.