W Śląskiem powstaną nowe ekspresówki i obwodnice - GDDKiA podała szczegóły. To m.in. 65 km S11 do Piekar Śląskich i nowa S1

W Śląskiem powstaną nowe ekspresówki i obwodnice. GDDKiA podała szczegóły

Obecnie na etapie przygotowania są 84 zadania o łącznej długości 2612,7 km z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) oraz 72 obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości ok. 670 km. Oprócz zadań dotyczących budowy nowych dróg GDDKiA przygotowuje również setki, a nawet tysiące mniejszych zadań. Etap przygotowania dotyczy również rozbudowy dróg, modernizacji i podniesienia nośności nawierzchni do 11,5 t/oś.

Inwestycje GDDKiA i nowe drogi w Śląskiem. Oto, co się zmieni

Na terenie województwa śląskiego powstaną nowe odcinki dróg ekspresowych i obwodnice miejscowości. Wśród przygotowywanych inwestycji są m.in. około 65-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11 (od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1), naprawa autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Piekary Śląskie oraz dostosowanie całego przebiegu istniejącej S1 do parametrów drogi ekspresowej.

Ten ok. 65-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej jest na etapie przygotowywania przetargów na wykonanie elementów Koncepcji programowej wraz z rozpoznaniem podłoża gruntowego oraz uzyskiwania finansowania.

- Przygotowujemy także inwestycje z rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) oraz zadania na drodze krajowej nr 91, stanowiącej alternatywę dla autostrady A1. Finiszujemy z przygotowaniami do budowy drugiego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 - informuje katowicki oddział GDDKiA.

Równolegle do przetargów procedowane są wnioski o środowiskowych uwarunkowaniach, które złożyliśmy w ubiegłym roku.

Naprawa autostrady A1

W grudniu ubiegłego roku GDDKiA odebrała dokumentację projektową w zakresie ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz programów naprawczych. W marcu br. przyszedł czas na kolejny etap umowy - do opracowania dokumentacji projektowej w podziale na branżę: drogową, mostową i inne (w zależności od potrzeb) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych.

Termin wykonania dokumentacji przypada na lipiec br. Technologia naprawy autostrady A1 zakłada wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni w całości oraz uszczelnienie korpusu drogowego, aby ograniczyć możliwość dopływu wody do warstw nasypowych i wykopowych. Głębokość ingerencji w istniejące nasypy ogranicza się maksymalnie do 2 metrów, co umożliwi wykonanie prac naprawczych po przekierowaniu ruchu na drugą jezdnię z wykorzystaniem istniejących i nowych przewiązek.

Wykonana zostanie warstwa wzmacniająca. W wykopie założono zastosowanie geomateraca grubości 60 cm, w nasypie warstwę poślizgową grubości 30 cm, na której zostanie ułożona geomembrana odcinająca napływ wody, a następnie geomaterac grubości 30 cm. Na takiej warstwie wzmacniającej zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni.