Nikt nie zmusi górnika do odejścia z kopalni za 120 tys. zł. Fiasko programu dobrowolnych odejść z górnictwa

Nikt nie zmusi górnika do odejścia z kopalni za 120 tysięcy złotych. Fiasko programu dobrowolnych odejść

67 tysięcy osób zatrudniają spółki górnicze na Śląsku. W ramach akcji dobrowolnych odejść – jednorazowych odpraw pieniężnych w wysokości 120 tysięcy złotych i - urlopów przedemerytalnych - zgłosiło się zaledwie… 3 tysiące pracowników.

To wyraźnie pokazuje, że górnicy póki co nie uwierzyli w zapisy umowy społecznej z maja ubiegłego roku, która mówi o wygaszaniu polskiego górnictwa do 2049 roku.Rząd musi więc szukać nowych pomysłów, by zachęcić do odejść z upadającej branży, która w już w kolejnym roku notuje ponad miliardowe straty!

A łatwo nie będzie, bo nadal nie ma zgody Unii Europejskiej na ratowanie górnictwa z kiesy podatników w ramach umowy społecznej – a to lekko licząc 3 miliardy rocznie. Ta kwestia wciąż jest negocjowana…