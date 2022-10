Ogród botaniczny w Zabrzu. Spacer po jesiennym ogrodzie zapewni niepowtarzalne wrażenia

Spacer po jesiennym ogrodzie botanicznym w Zabrzu

Przełom września i października to czas, w którym jesień coraz bardziej wkrada się w otaczający nas świat, a letnie elementy krajobrazu stopniowo zanikają. Wśród zielonych jeszcze drzew widać także te, których liście przybierają już różnorodne barwy. Cała gama kolorów zaczyna przyozdabiać szczególnie lasy, parki oraz ogrody i skwery. Pięknie mienią się w słońcu nie tylko wielobarwne korony drzew, ale także opadające liście, które tworzą na alejkach czy chodnikach kolorowy „dywan”. Chociaż wielu ludzi nie lubi jesieni – kojarzącej się im głównie ze słotą i melancholią – to są jednak osoby, kochające tę porę roku za jej niepowtarzalny klimat. Złota Polska Jesień może zachwycać swoimi kolorami, a nawet, gdy przyjdą bardziej szare i mgliste dni, jej miłośnicy odkryją w niej chociażby nutkę fascynującej tajemniczości.

Magia jesieni w Zabrzu

Jesień w Ogrodzie Botanicznym

Jednym z przykładowych miejsc w województwie śląskim, gdzie można nasycić się widokiem jesiennej przyrody jest Ogród Botaniczny w Zabrzu. Obecnie jest jeszcze okazja ku temu, by zaobserwować tam sporo zieleni, jednak trzeba się spieszyć, bo kolory, królujące jesienią przejmą za niedługo panowanie również w krajobrazie tego miejsca. Jesienne barwy staną się natomiast tym, co przyciągnie do ogrodu miłośników właśnie tej pory roku, bowiem daje się tam zaobserwować coraz więcej kolorowych liści, pięknie przyozdabiających ogrodową przestrzeń. Każdy, kto wybierze się tam w najbliższych dniach, na pewno zachwyci się całą paletą kolorów – od żółtego, przez pomarańczowy, czerwony, bordowy, aż po brązowy. Zobaczyć tam można różowe i fioletowe krzewy oraz kwiaty. Nie brakuje też zielonych drzew, a także trawników, które niebawem również zmienią swoje oblicze. Ponadto, pośród wspaniałej roślinności rozpościerają się pięknie wkomponowane w przestrzeń alejki, ławeczki, posągi oraz skalniaczki i wiele innych elementów ogrodowego krajobrazu.