Про що були промови на 9 травня та в чому різниця? З початку війни погляди та думки українців кардинально змінились.

Не обов’язково бути професійним аналітиком щоб помітити різницю світоглядів президентів, щоб помітити абсолютно різний клімат їхніх промов та відчути які повідомлення вони несуть в маси. Все це розглянемо на прикладі звернень голів держави 9 травня з нагоди Дня Перемоги.

Володимир Зеленський розпочав свою промову з як ніколи актуальної цитати українського філософа Григорія Сковороди про вдаваного друга. Президент України влучно підкреслив, що нинішня війна – «це війна не двох армій, це війна двох світоглядів».

«Сьогодні ми ведемо війну і нікому не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День Перемоги над нацизмом і нікому не віддамо ані клаптика своєї історії», - рішуче говорить Зеленський.

«Ми ніколи не воювали проти когось. Ми завжди воюємо за себе. За свою свободу, за свою незалежність», - в такий спосіб президент виразив позицію українського народу у цій війні.

У своїй промові Володимир звертався до подій Другої світової війни. Він з повагою пригадує як героїчні дії, так і втрати не лише з боку українців, а й усіх причетних до Перемоги народів. Президент пов’язав деякі дії росії з тодішніми злочинами фашистів:

«Ми не говоримо «можем повторить». Бо хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний. Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму», - заявив Зеленський.

Цьогорічна промова Путіна була досить короткою, але вмістила в себе всі пропагандистські кліше на рахунок вторгнення в Україну, а точніше серія виправдовувань чому ж росія була змушена напасти на Україну.

«У відкриту йшла підготовка до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включаючи Крим. В Києві заявляли про можливе набуття ядерної зброї. Блок НАТО почав активне воєнне освоєння сусідніх з нами територій. Таким чином, планомірно створювалася абсолютно не припустима для нас загроза, ще й безпосередньо біля наших кордонів», - про це повідомив президент рф.

У своєму короткому зверненні Путін все ж встиг зачепити абсолютно всіх: і США, і Захід, і НАТО, цинічно критикуючи їхні дії у світі. Не промова, а список скарг та претензій. Експерти зауважують, що у цьому виступі бракували хоча б якоїсь «актуальної перемоги» росії. День Перемоги видався без «перемог».