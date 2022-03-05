Специфіка психології людини на протязі воєнного часу. Psychologia człowieka w czasie wojny

За цей час Президент України, ЗСУ, територіальна оборона продемонстрували цілому світу чітку воєнну стратегію, котра підтверджує свою ефективність, з огляду на однозначну ослабленість армії окупантів.

Вже дев’ять днів не тільки наша рідна земля, але і кожен українець проживає у собі внутрішню війну. Емоційний стан змінюється від піднесення до депресії, активізується синдром „провини вцілілого”, людей мучить безсоння та відсутність апетиту.

Варто більше розповісти про специфіку психологічного стану під час війни.

Емоційний фон людини, котра знаходиться чи ідентифікує себе громадянином країни в котрій йде війна, змінюється циклічно. Від оптимізму, наснаги, збудження та ейфорії до тривоги, паніки, страху та відчаю. Цикли йдуть хвилями, в середньому, двічі на добу. Найчастіше вниз ми „падаємо” коли приходить ніч, або ж після отримання негативних новин, перегляду фотографій вбитих людей та зруйнованих міст. Важливо не дати собі можливості тривалий час перебувати в цьому стані, оскільки саме він „заморожує” працездатність людини та вводить у глибокий відчай. Не даваймо інформаційним атакам, що проводить Росія, опустити наші руки, послабити нашу волю і віру.