Tomasz Młynarczyk: Górnik płaci na bieżąco i szuka prezesa. ROZMOWA

Ja na pewno nie aspiruję do stałego pełnienia tej funkcji. Jestem czynnym prawnikiem, mam dużo obowiązków z tego wynikających, nie zamierzam też zmieniać takiego stanu rzeczy. W różnych okresach i w różnych rolach awaryjnie zarządzałem Górnikiem, mam jego symboliczne akcje, ale wynika to przede wszystkim z wielkiej miłości jaką darzę ten klub. Wiem, że właściciel bardzo intensywnie poszukuje nowego prezesa, nie biorę jednak w tym udziału, więc o szczegółach trudno mi mówić. Natomiast z doświadczenia mogę stwierdzić, że znalezienie odpowiedniego kandydata w środowisku sportowo-biznesowym nie jest łatwe. Nie mogę oczywiście wykluczyć konieczności przedłużenia mojej misji, ale wszystko zależy od właściciela i efektów wspomnianych poszukiwań.

Stanowisko prezesa nie jest jedynym wakatem w klubie. Kto po zwolnieniu Artura Płatka odpowiada za poszukiwania potencjalnych nowych piłkarzy i za rozmowy kontraktowe z obecnymi?

To nie jest tak, że wszystko się zatrzymało. Górnik ma znakomitego szefa skautingu, Romana Kaczorka. Pracuje na Roosevelta już od czasów prezesa Bartosza Sarnowskiego i uważam, że jest dla nas bardzo cenną osobą. Zarządza sztabem osób funkcjonujących w dziale sportowym klubu, aktywnie działa penetrując rynek transferowy i ma w tym duże doświadczenie. Wiem, że razem ze swoimi ludźmi świetnie sobie poradzą. Upoważniłem go także do rozmów z aktualnymi piłkarzami, na których nam zależy, by zostali w zespole. Zapewniam, że takie negocjacje się toczą, są bardzo zaawansowane i zmierzają w dobrym kierunku. Jednocześnie poszukujemy profesjonalnego dyrektora sportowego, którego zresztą dawno w Górniku nie było, bo przypomnę, że Artur Płatek pełnił rolę doradcy zarządu. Dobrze byłoby mieć także prezesa tegoż zarządu, który by to wszystko odpowiednio koordynował i nadzorował, bo ja takiego zaangażowania ze względu na obowiązki zawodowe zagwarantować nie mogę.