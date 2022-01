Trwa protest w PGG. Dostawy węgla będą blokowane jeszcze przez dobę. Ziętek: Zarząd musi się wysilić, przedstawić nam rozsądną propozycję Tomasz Breguła

We wtorek 4 stycznia związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej wznowili zawieszony na czas świąt protest. Blokują dostawy węgla z kopalń spółki do elektrowni i ciepłowni. Zgodnie z zapowiedziami ma on potrwać łącznie dwie doby. Na poniedziałek, 10 stycznia, zaplanowano wznowienie rozmów zarządu spółki ze związkowcami.