Врятувати Маріуполь – врятувати людей на „Азовсталі”. ПІДПИСАТИ ПЕТИЦІЮ МОЖНА НА САЙТІ CHANGE.ORG (SAVE MARIUPOL)

Заступник командира полку «Азов», капітан Святослав Паламар закликає президента України Вололимира Зеленського допомогти з негайною евакуацією поранених військових, які перебувають в укриттях заводу «Азовсталь».

«Особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача подбати про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування. Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатись зі своїми героями. Відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій чи законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю», – наголошує він.

Для набуття розголосу та можливості підтримувати аргументи юридичним чином, жінка командира полку „Азов” Катерина Прокопенко, створила петицію котра допоможе урятувати бійців. Петиція закликає Організацію Об’єднаних Націй, Генерального секретаря ООН, а також регіональних лідерів з усього світу, розпочати негайну процедуру Еxtraction евакуації цивільних, всіх поранених, тіл загиблих та військовослужбовців України із заблокованого Маріуполя.

Вимоги петиції: забезпечити режим припинення вогню з гарантіями обох сторін у Маріуполі;

організувати негайний контроль за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною;

організувати морську евакуацію цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника. Морська евакуація може супроводжуватися наземним гуманітарним коридором для цивільного населення.

ПІДПИСАТИ ПЕТИЦІЮ МОЖНА НА САЙТІ CHANGE.ORG (SAVE MARIUPOL) також „Азов” зкаликає всію міжнародні спільноти і організації підтримувати петицію юридично.

Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі "Азовсталь" - з тяжкими пораненнями ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ.