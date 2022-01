Władze Piekar Śląskich kontra Metropolia. Spór dotyczy braku autobusowej metrolinii

Władze Piekar Śląskich spierają się z Metropolią odnośnie autobusowej metrolinii

W ostatnich dniach głośno jest o sporze władz Piekar Śląskich z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Przyczyną jest brak autobusowej linii metropolitalnej, która skomunikowałaby miasto z Katowicami.

- Niestety zarząd nie reprezentuje interesów wszystkich członków. Materiał przygotowany przez ekspertów jeśli chodzi o komunikację został pokreślony i zmieniony pod dyktando niektórych miast. I tak wyglądają połączenia. Kolejność ich uruchamiania także wymyka się zdrowemu rozsądkowi. Jedni mają lepiej, inni gorzej, a niektórzy nie mają nic - napisał, w połowie grudnia ubiegłego roku, na swoim blogu Krzysztof Turzański, wiceprezydent Piekar Śląskich.

Swojego oburzenia nie kryje także prezydent Sława Umińska-Duraj. Dała temu wyraz w rozmowie z Marcinem Zasadą na antenie Radia Piekary. - Jesteśmy jedynym powiatem grodzkim w GZM, przez który nie przebiega metrolinia. Mogę powiedzieć, że byłam karmiona różnymi obiecankami, które kończyły się na tym, że się nie da, że później, że przesuwamy. Przypomnę, że metrolinia miała najpóźniej ruszyć do końca pierwszego kwartału 2022 roku. Teraz słyszę, że być może nastąpi to do końca drugiego kwartału - mówiła na antenie radia pod koniec grudnia.