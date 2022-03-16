За що ми воюємо? Пророче слово Тараса. O co walczymy? Prorocze słowo Tarasa Szewczenki

Минуло майже 200 років, а слова Кобзаря актуальні як ніколи. З таких, здавалось би давніх часів, в Росії, нажаль, нічого не змінилось. Як і колись, росіяни вважають нашу землю своїм шматом, і не можуть примиритися з тим, що Україна - давно суверенна та неподільна держава!

Чи нам до Шевченка і його вшанування в час, коли Україна палає і бореться? Нагадалося часто цитоване: “...Тоді за що ми воюємо?”. Вшанування Тараса Григоровича — це не лише про данину поваги і пам’яті, а й про інстинкт виживання нації, особливо в лихі часи. Адже саме він заклав основу нашої модерної ідентичності, першим сказавши за що ми воюємо. І проти кого.

Зі всієї поваги до його попередників, яких і він шанував і заповідав шанувати за весь їхній внесок в збереження мови, основ нового письменства тощо, і Котляревський, і Основ'яненко, і навіть дошевченківські романтики все одно залишалися вірнопідданими імперії, “одного батька, царя білого, дітьми”. Тарас Григорович ж першим прийняв зовсім іншу сторону, письменник став опозиціонером царського режиму. Він викривав та висміював у своїй поезії омосковлене візантійство, зокрема у комедії «Сон». Пародійний образ царя-медведика та опенькоподібної “богині”-цариці коштували Тарасові нелюдського вироку за такий сміливий виклик імпералізму. Сучасники одразу відчули вагу того, що відбулося. І їм стало моторошно. Саме тоді було перейдено рубікон між інфантильним минулим під покровом нерідного імперського батюшки та самостійним, дорослим національним майбутнім, за яке доведеться пролити чимало крові.