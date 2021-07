Ogród Japoński w Parku Śląskim odwiedzają tłumy! A czy mogą go zwiedzić też osoby niepełnosprawne?

Ogród Japoński w Parku Śląskim to nowa inwestycja, która została otwarta niedawno, 12 lipca. Od początku ogród cieszył się dużą popularnością. Odwiedzają go tłumy. Ludzie spacerują tam w ciągu dnia i po zmroku, bo ogród można zwiedzać do godziny 23.00. Nowa inwestycja przyciąga spacerowiczów.

- Ogród Japoński jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Jest boczne wejście, które prowadzi ścieżką do tarasu, na taras można wjechać windą, specjalnie przystosowaną do osób poruszających się na wózkach - wyjaśnia Dagmara Piskorz, rzeczniczka Parku Śląskiego. - Od drugiej strony również jest możliwość wjechania wózkiem i przejazd wzdłuż ogrodu do "oczka wodnego". Nie wykluczamy, że w przyszłości powstaną dodatkowe udogodnienia - dodaje rzeczniczka Parku Śląskiego.