Вічна пам'ять жертвам російської агресії. Звіт про воєнні дії станом на 03.03

Основною метою противника залишається оточення Києва та послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах. В ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів.
Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань ЗС РФ введено в операцію.
На Слобожанщині підрозділи 20-ї армії противника намагаються продовжити наступу на Об’єднані сили на Новоайдарському та Сєверодонецькому напрямках.
На Донецькому оперативному напрямку противник силами шести БТГр намагається утримати кільце оточення навколо міста Маріуполь. Для поповнення втрат на Донеччині російські куратори розпочали завезення військовослужбовців ЗС РФ до станції Іловайськ.
У Чорному морі морське угруповання ЧФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили Угруповання різнорідних сил ВМС, але частіше жертвами російських морських піратів стають цивільні суда та їх екіпажі.
Не покидаючи намірів заволодіти Чорноморським узбережжям, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту на ділянці Затока – Чорноморськ. У рамках зазначеного у районі 40 км східніше Чорноморська перебувають два великих десантних кораблі окупантів.
Для організації мітингів «місцевих мешканців» в захоплених містах на тимчасово окуповані території АР Крим завезено до 80 представників російських ЗМІ та велика група «демонстрантів».
Імовірно, найближчим часом їх буде доправлено в Херсон для організації постановочних мітингів за участі пропагандистських ЗМІ, на "підтримку" зміни української влади на місцях та легалізації окупації.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали.
особового складу - близько 10000 осіб,
танків ‒ 251 од,
бойових броньованих машин - 939 од,
артилерійських систем – 105 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 18 од,
автомобільної техніки - 404 од,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Закликаємо українців бути пильними, вірити в Збройні Сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел.
Перемога буде за нами!
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
[email protected]
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