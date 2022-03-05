Вічна пам'ять жертвам російської агресії. Звіт про воєнні дії станом на 03.03

Основною метою противника залишається оточення Києва та послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах. В ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів.

Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань ЗС РФ введено в операцію.

На Слобожанщині підрозділи 20-ї армії противника намагаються продовжити наступу на Об’єднані сили на Новоайдарському та Сєверодонецькому напрямках.

На Донецькому оперативному напрямку противник силами шести БТГр намагається утримати кільце оточення навколо міста Маріуполь. Для поповнення втрат на Донеччині російські куратори розпочали завезення військовослужбовців ЗС РФ до станції Іловайськ.

У Чорному морі морське угруповання ЧФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили Угруповання різнорідних сил ВМС, але частіше жертвами російських морських піратів стають цивільні суда та їх екіпажі.