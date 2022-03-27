Візит Джо Байдена до Польщі. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził Polskę

Вже місяць Україна героїчно бореться за право бути вільною і незалежною від російських впливів країною. Вже місяць світ бачить приклад справжньої мужності, патріотизму та єдності. Вже місяць триває війна…

Цілий світ засуджує криваву ідею імперіалізму президента росії. Цілий світ сьогодні допомагає Україні різноманітними методами: від організації гуманітарної, матеріальної та мілітарної допомоги до прийому постраждалих від війни громадян України на свої землі.

Америка є однією з країн, котра миттєво відреагувала рішучими санкціями та міжнародною політикою, щоб пришвидшити перемогу України.

Сьогодні -26.03.2022 президент Америки Джо Байден проголосив зворушливу промову у столиці Польщі-Варшаві, котра вкотре підтверджує рішучість Америки та країн ЄС, допомагати Україні.

Основні тези виступу Байдена:

· "Я хочу, щоб ви знали, ми з вами, Америка з вами!"

· Я повторюю те, що сказав сьогодні міністру оборони України. Ми з вами! І крапка!