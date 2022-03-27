Візит Джо Байдена до Польщі. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził Polskę

Вже місяць Україна героїчно бореться за право бути вільною і незалежною від російських впливів країною. Вже місяць світ бачить приклад справжньої мужності, патріотизму та єдності. Вже місяць триває війна…
Цілий світ засуджує криваву ідею імперіалізму президента росії. Цілий світ сьогодні допомагає Україні різноманітними методами: від організації гуманітарної, матеріальної та мілітарної допомоги до прийому постраждалих від війни громадян України на свої землі.
Америка є однією з країн, котра миттєво відреагувала рішучими санкціями та міжнародною політикою, щоб пришвидшити перемогу України.
Сьогодні -26.03.2022 президент Америки Джо Байден проголосив зворушливу промову у столиці Польщі-Варшаві, котра вкотре підтверджує рішучість Америки та країн ЄС, допомагати Україні.
Основні тези виступу Байдена:
· "Я хочу, щоб ви знали, ми з вами, Америка з вами!"
· Я повторюю те, що сказав сьогодні міністру оборони України. Ми з вами! І крапка!
· Заходу потрібно готуватися до "довгої майбутньої боротьби" між демократією та автократією. Також заявив, що "Зараз Україна – на передовій лінії у боротьбі за демократію та за свободу".
· Путін поставив перед собою мету, якої не досягне.
· «Неправда, що ми збираємося розширювати НАТО. Це брехня, яку розповсюджує Росія»
· «Путін може і повинен закінчити цю війну. А мій меседж у Європі такий, що вона має припинити газову залежність від Росії»
Wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych do Polski, staję symbolem głębokiego zaniepokojenia sytuacją na arenie międzynarodowej oraz wyrazem solidarności i wsparcia dla Ukrainy. W swoim przemówieniu Joe Biden potępia zachowanie kremlowskich elit i prosi Europę o przestanie bycia uzależnioną od Rosji pod względem ekonomicznym oraz surowcowym.
Solomiia Mykytsei
[email protected]
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Joe Biden o jedności NATO i art. 5