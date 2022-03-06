Звіт про воєнні дії станом на 06.03. Aktualna informacja z frontu

Противник не відмовляється від своїх намірів та продовжує військові дії та геноцид українського народу. Окупанти, незважаючи на втрати в особовому складі та техніці, за підтримки авіації, зосередили основні зусилля на спробі оточення міст Київ, Харків, Чернігів, Миколаїв та на виході до адміністративних кордонів Луганської і Донецької областей, створення сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Не досягнувши мети оволодіння столицею України за перші дні війни, окупанти зосередили основну увагу на активних діях у південних областях, з метою позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів. Загарбники витратили майже всі основні резерви та здійснюють підготовку до відправки додаткових підрозділів зі складу Східного, Центрального та Західного військових округів.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію.

На Східному напрямку проводиться оборонна операцію у Донецькому, Слобожанському та частково, Таврійського операційних районах.