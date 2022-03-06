Звіт про воєнні дії станом на 06.03. Aktualna informacja z frontu

Противник не відмовляється від своїх намірів та продовжує військові дії та геноцид українського народу. Окупанти, незважаючи на втрати в особовому складі та техніці, за підтримки авіації, зосередили основні зусилля на спробі оточення міст Київ, Харків, Чернігів, Миколаїв та на виході до адміністративних кордонів Луганської і Донецької областей, створення сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.
Не досягнувши мети оволодіння столицею України за перші дні війни, окупанти зосередили основну увагу на активних діях у південних областях, з метою позбавлення України виходу до Чорного та Азовського морів. Загарбники витратили майже всі основні резерви та здійснюють підготовку до відправки додаткових підрозділів зі складу Східного, Центрального та Західного військових округів.
Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію.
На Східному напрямку проводиться оборонна операцію у Донецькому, Слобожанському та частково, Таврійського операційних районах.
Угруповання Об’єднаних сил здійснює оборонну операцію на Донецькому напрямку.
Контратака на Маріупольському напрямі, підбито техніку ворога, є полонені
На Слобожанському напрямку механізовані частини ЗС України здійснюють оборону міст Харків та Охтирка.
На Сіверщині продовжується оборона Чернігова.
Угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує стійко тримати визначені рубежі та вести бої з метою утримання важливих районів оборони на загрозливих напрямках.
На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.
Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, зосереджує зусилля на протиповітряному прикритті важливих (критичних) об’єктів України і груповань військ.
Загальні бойові втрати противника з початку операції: особового складу – понад 11000 осіб, танків – до 285; ББМ – до 985, артилерійських систем – 109, РСЗВ – 50, ППО – 21; літаків – 44, вертольотів – 48, БпЛА – 4, кораблів/катерів – 2, АТТ – 447.
Ворог наляканий, ворог дезорієнтований, ворог в паніці!
Тримаємо стрій! Перемога буде за НАМИ!!!
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
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