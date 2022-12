Królewna Śnieżka. Balet Opery Śląskiej w zimowej wersji. Byliśmy na próbie i trochę zdradzamy...

Choreograf przyznaje, że chociaż w oryginale nie ma zimowych akcentów, to w tej wersji postanowiono je wprowadzić.

- Macocha Śnieżki, zła królowa, kiedy zostaje zwyciężona przez królewicza, zostaje pozbawiona swoje mocy czynienia złych czarów. Tymczasem jeden z krasnoludków, Mędrek, wyczytał w jednej z ksiąg, że w takiej sytuacji, po odpokutowaniu złych uczynków, królowa ma prawo do jednego - dobrego czaru. I pojawia się życzenie: niech nam sprowadzi piękną, śnieżną zimę. I tą prawdziwą zimę, ze śniegiem, zadymką, zobaczymy właśnie w naszej wersji baletu – zdradza Henryk Konwiński.

Ale bez względu na to, każdy fragment spektaklu powinien nas oczarować – nie tylko te z udziałem Śnieżki i królewicza.

- Oczywiście bardzo ważne są krasnoludki. A poza tym... ktoś powiedział mi, że lubię charakterne postacie. I chyba faktycznie coś w tym jest, bo zaszalałem w układzie dla złej królowej – uchyla rąbka tajemnicy Henryk Konwiński.

Trwają ostatnie próby. Chociaż to wznowienie, to dla tancerzy, po tylu zmianach i przerwie od grania tego baletu, branie w nim udziału jest wyzwaniem. - Praca zawsze jest ciężka, trudna i ...piękna. Tak to jest z baletem, ale jeśli robi się to, co się lubi, a my lubimy naszą pracę, to nawet przy maksymalnym zmęczeniu jest radość – podkreśla Henryk Konwiński.