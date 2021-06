Prasówka 16.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia - 17.06.2021]”?

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia - 17.06.2021] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 17.06.21

📢 Takie będą stawki czternastej emerytury 2021. Zobacz wyliczenia brutto i netto [17.06.2021] Takie będą stawki czternastej emerytury 2021. Czternasta emerytura to kolejne roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, które obiecał rząd PiS. "Czternastka" zostanie wypłacona jesienią 2021 roku. 📢 Abonament RTV - te osoby nie muszą go płacić. Możecie być zaskoczeni! [lista - 17.06.2021] Każdy, kto ma w domu radio lub telewizor, powinien zarejestrować te urządzenia i opłacać abonament RTV. Jest jednak duża grupa osób zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osoby o tych imionach to prawdziwi złośliwcy. Oni potrafią być wredni! [lista - 17.06.2021] Imiona, jakie nosimy to dar od naszych rodziców. Nim zdecydowali się nam je nadać przez kilka miesięcy trwały narady i spory. Jedni wybierają imiona spontanicznie, inni analizują każdy szczegół, także ich znaczenie. Do każdego z imion przypisywane są bowiem cechy charakteru, jakie wraz z imieniem trafia do człowieka. Zobaczcie, które imiona noszą osoby złośliwe.

📢 Te znaki zodiaku wciąż ROMANSUJĄ. Kochają intensywnie, ale krótko. Związek z nimi to emocjonalny roller coaster! [HOROSKOP] 16.06 Znaki zodiaku, które mają tendencje do romansowania łączy brak potrzeby poczucia stałości. Związek z nimi, mimo że gwarantuje wiele intensywnych przeżyć, trwa zazwyczaj krótko. To ponadto emocjonalny roller coaster! Osoby spod niektórych znaków zodiaku wciąż szukają, eksperymentują, czerpią z życia pełnymi garściami - często nie zwracając uwagi na to, że krzywdzą osoby, które obdarzyły ich zaufaniem. Sprawdź w HOROSKOPIE, które znaki zodiaku bywają niewierne. 📢 Bogate i biedne miasta w woj. śląskim - Katowice, Bytom, Gliwice, Tychy. Oto konkretne kwoty "na głowę" Kto jest bogatszy, Katowice, Gliwice, Tychy? Mamy dane. Największy kryzys jest w dużych miastach. Oto ile pieniędzy na mieszkańca przypadło w miastach na prawach powiatu w woj. śląskim w 2020 roku. Raport przygotował Forbes, opierając się na danych z Ministerstwa Finansów.

📢 Potrącenie ośmioletniego dziecka w Sławniowie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR W środę, 16 czerwca, w miejscowości Sławniów (pow. zawierciański) samochód osobowy potrącił ośmioletnie dziecko. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Ruch Chorzów - Ruch Radzionków 6:2. Na finale Pucharu 100-lecia byli fani obu śląskich klubów ZDJĘCIA KIBICÓW Mecz Ruchu Chorzów z Ruchem Radzionków zgromadził na trybunach około tysiąca widzów. Po raz pierwszy od października 2019 roku i słynnego derbowego meczu z Polonią Bytom na Cichej pojawili się w zorganizowanej grupie kibice gości. Zobaczcie zdjęcia kibiców obu klubów grających w finale Pucharu 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [16.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 GKS Tychy nie zagra o Ekstraklasę! Zdjęcia załamanych kibiców po meczu z Łęczną GKS Tychy w rzutach karnych przegrał z Górnikiem Łęczna w barażowym półfinale i nie zagra w niedzielę o prawo gry w PKO Ekstraklasie! Zobaczcie zdjęcia fanów, którzy oglądali porażkę ekipy Artura Derbina, 📢 Memy po meczu Polska - Słowacja na Euro 2020. "Taktyczna porażka, żeby zaskoczyć rozluźnioną Hiszpanię" [16.06.2021] Wojciech Szczęsny już się zakłada z Robertem Lewandowskim, że podczas Euro 2020 strzeli więcej goli, czyli internauci nie zostawiają suchej nitki na kadrze Paulo Sousy po porażce ze Słowacją 1:2. Dla Grzegorza Krychowiaka to była... droga krzyżowa (już drugi raz w tym roku). A były selekcjoner Jerzy Brzęczek śmieje się w głos, siedząc przed telewizorem. Obejrzyjcie w galerii memy po meczu reprezentacji Polski w Sankt Petersburgu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska wyprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i okazyjnych cenach [16.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska! 📢 Kolonie i obozy 2021. Gdzie wyjadą dzieci ze Śląska i z Zagłębia na wakacje? Oto najciekawsze propozycje Wyjazdy nad morze, w góry, na wieś, a może na Mazury. Szkoły magii, nauka survivalu czy obóz jazdy konnej. W ofercie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży nie brakuje różnych ciekawych propozycji. Można wybrać obóz tematyczny np. ze znanymi polskimi youtuberami czy obóz sportowy lub militarny. Oto kilka ciekawych propozycji.

📢 Czeski Cieszyn. Sześciometrowy pyton został znaleziony w Olzie. Gad ważył około 50 kilogramów Strażacy z rzeki Olzy w Czeskim Cieszynie wyciągnęli martwego, sześciometrowego pytona. Nie wiadomo skąd wąż znalazł się w tym miejscu i dlaczego zginął. 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na to gigantyczne pieniądze. Stawki za unikaty Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Tragedia w Bytomiu. Mężczyzna utopił się w stawie przy ul. Kędzierzyńskiej. Pływał w miejscu do tego nie przeznaczonym Utonięcie w Bytomiu. We wtorek, 15 czerwca, na stawie przy ulicy Kędzierzyńskiej zmarł mężczyzna. Pływał w wodzie w miejscu do tego nie przeznaczonym i zniknął. Strażacy wyłowili jego ciało ze stawu. 📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Trwa licytacja mieszkania. Jak wygląda? Zobacz! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Górnik Zabrze ogłosił pierwszy letni transfer Robert Dadok został pierwszym piłkarzem pozyskanym przez Górnika Zabrze w przerwie letniej. Na Roosevelta przenosi się ze Stali Mielec. 📢 Sylwia Bomba z Gogglebox mieszka z córką w domu idealnym. Fani zachwycają się urodą gwiazdy programu TTV Sylwia Bomba to gwiazda Gogglebox. Przed telewizorem. Program TTV ma swoje wierne grono fanów, którzy doceniają wymianę zdań uczestników programu w trakcie oglądania telewizji. Sylwia Bomba prywatnie to szczęśliwa mama, która może pochwalić się śliczną córką, ale także pięknym mieszkaniem. Zobacz w galerii zdjęć kadry, którymi celebrytka dzieli się z fanami na Instagramie. 📢 Program Profilaktyka 40 plus startuje 1 lipca. Poznaj jego zasady. Jakie badania i do kiedy można zrobić w jego ramach? Program Profilaktyka 40 plus wchodzi w życie 1 lipca. Jest to rozwiązanie, jakie przyniesie program PiS Polski Ład. Bezpłatny pakiet diagnostyczny dla osób, które ukończyły 40 lat podpisał 14 czerwca minister zdrowia Adam Niedzielski. Sprawdź w galerii, jakie są zasady programu, jakie badania można wykonać w jego ramach i do kiedy można z niego skorzystać.

📢 Strażacy z Mysłowic ćwiczyli gaszenie pożaru lasu. Podpalacz podłożył ogień w młodniku Strażacy gasili pożar lasu w Mysłowicach przy ulicy Gagarina. Na szczęście były to tylko ćwiczenia, które odbyły się na terenie mysłowickiego lasu w środę 16 czerwca. Takie ćwiczenia są ważne, bo gdy zdarzyłby się taki pożar, strażacy będą wiedzieli jakie działania wykonać, czym się kierować oraz z kim współpracować. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wypadek w Katowicach. Ładunek ciężarówki wywrócił się na drogę na wjeździe z trasy DK 86 w autostradę A4 Wypadek w Katowicach. Utrudnienia na zjeździe na A4 w Katowicach. Na drodze leży naczepa ciężarówki. Okazało się, że na łuku drogi wywrócił się ładunek blokując jeden pas ruchu. Na miejscu są już katowiccy policjanci, którzy wahadłowo kierują ruchem.

📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim. Tauron wyłącza energię. Sprawdź pełny wykaz ulic i godzin, gdzie nie będzie prądu 17.06.2021 Gdzie nie będzie prądu? Tauron informuje o wyłączeniach energii elektrycznej w całym województwie śląskim. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ, SPRAWDŹ SWOJE MIASTO 📢 Myszków. Żmija zygazakowata w lesie. Leśnicy ostrzegają, aby uważać podczas spacerów i grzybobrania. Jad żmii jest groźny W dzielnicy Myszkowa Gruchli pojawiła się tablica z ostrzeżeniem o żmijach. Nie tylko tam można spotkać te gady. Są w lasach, ale i przydomowych ogródkach. Leśnicy uspokajają: jeśli spotkamy żmiję na spacerze w lesie, podczas grzybobrania lub we własnym ogrodzie, nie panikujmy. Zalecana jest ostrożność: do lasu trzeba ubierać solidne buty i długie spodnie, nie siadać w wysokiej trawie. Żmije są pod ochroną, więc nie wolno ich nie tylko zabijać, ale nawet ruszać z miejsca bytowania.

📢 Awaryjne lądowanie samolotu Wizz Air w Pyrzowicach. Załoga airbusa A320 zgłosiła usterkę po starcie Awaryjne lądowanie w Pyrzowicach. Na lotnisku Katowice Airport awaryjnie lądował samolot Wizz Air. Załoga airbusa A320 po starcie zgłosiła usterkę, która wymagała powrotu na lotnisko do Pyrzowic i wylądowanie. Samolot przez godzinę latał nad lotniskiem, aby spalić paliwo, co było niezbędne do lądowania. 📢 Pedofil w Zabrzu zaprosił do hotelu 13-letnią dziewczynkę. W końcu wpadł w ręce policji Pedofil w Zabrzu. 52-letni mężczyzna spotkał się z 13-latką aż trzy razy. Więcej spotkań na szczęście już nie będzie, bo mężczyzna trafił w ręce policji. To mieszkaniec województwa podkarpackiego. Przyznał się, że wykorzystał seksualnie dziewczynkę. Grozi mu 12 lat więzienia.

📢 Ruch Chorzów: Puchar 100-lecia i pamiątkowe koszulki z ostatniego triumfu Niebieskich ZDJĘCIA W finale Pucharu 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej Ruch Chorzów zmierzy się w środę o godz. 19.20 z Ruchem Radzionków. Niebiescy świętują dziś 25 rocznicę zdobycia Pucharu Polski i z tej okazji przygotowali dla kibiców niespodziankę. W przerwie spotkania z Cidrami dojdzie do spotkania drużyny, która wywalczyła ostatnie trofeum w dziejach chorzowskiego klubu, a do sprzedaży trafiły repliki koszulek, w których Ruch pokonał w 1996 r. w finale PP GKS Bełchatów. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Takie będą emerytury bez podatku. Oto wyliczenia netto i brutto przed waloryzacją Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. oznacza, że zwolnione od podatku będą emerytury do 2,5 tys. brutto. Wielu emerytów zyska sporo pieniędzy. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tysięcy złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące złotych. To dużo więcej niż efekt ustawy obniżającej podatek PIT z 18 do 17 proc. Zobacz, ile wynosić mają ogłoszone przez rząd PiS emerytury bez podatku. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku trafiać ma na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii. Trzeba pamiętać też, że kwoty emerytur zwiększą się jeszcze bardziej od marca 2022, gdy dojdzie do kolejnej waloryzacji. 📢 Remont ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu jest uciążliwy. W czwartek zamknięcie drogi Przed nami ostatnie dni utrudnień na ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu. Uciążliwy dla mieszkańców i kierowców remont dobiega końca. W czwartek jezdnia ma zostać zamknięta i będą obowiązywać objazdy. W piątek, 18 czerwca, powinniśmy już przejeżdżać tędy bez problemów.

📢 Wypadek na A4 w Pławniowicach. Samochód osobowy wbił się pod TIRa. Korek na autostradzie ma 10 km długości Wypadek na autostradzie A4 w Pławniowicach przed Gliwicami. Nawet 10 km może mieć korek na A4 w Gliwicach w kierunku na Katowice. Przed godz. 10 w miejscowości Pławniowice doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Wypadek na A4 spowodował ogromne utrudnienia w ruchu. 📢 Rozebrany mężczyzna biegał po osiedlu w Siemianowicach. 23-latek został pobity i wyrzucony na dwór w samej bieliźnie 23-latek przyjechał odebrać dług od znajomych w Siemianowicach Śląskich. Nikt nie spodziewał się jednak, że sprawa przybierze taki obrót. Mężczyzna został pobity. Sprawcy kazali mu się rozebrać do bielizny i wyrzucili go na osiedle. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, a piąta ma policyjny dozór. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia.

📢 Afrykańskie upały nad Polską. Żar poleje się z nieba. Termometry pokażą nawet 35 stopni. IMGW ostrzega. Pojawią się również burze Afrykańskie upały nad Polską pojawią się już w czwartek. W tym roku tak ciepło jeszcze nie było. Termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza, przed czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wraz z upałami pojawić się mogą burze i intensywne zjawiska pogodowe, takie jak silne opady deszczu, wiatr i opady gradu. Zmiana pogody i lekkie ochłodzenie dopiero w niedzielę. 📢 Wariant Delta koronawirusa w Katowicach. Naukowcy z Gyncentrum w Sosnowcu wykryli kolejny przypadek wariantu indyjskiego Przeprowadzona w ostatnich dniach przez naukowców z Laboratorium Gyncentrum w Sosnowcu analiza sekwencyjna kolejnych próbek pobranych od pacjentów z województwa śląskiego potwierdziła zakażenie wariantem Delta SARS-CoV-2 u mieszkańca Katowic.

Do tej pory naukowcy potwierdzili obecność w regionie kilku szczególnie niepokojących wariantów, takich jak Gamma (brazylijski), Delta (indyjski) oraz Alfa (brytyjski). Ten ostatni jest odpowiedzialny za ok. 90 procent identyfikowanych w badaniu zakażeń.

📢 Wojsko sprzedaje samochody, sprzęt medyczny i drewno z wycinki. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego [16.06.2021] Wojsko dzisiaj sprzedaje sprzęt z demobilu. Wojskowy sprzęt może być wykorzystany do celów cywilnych. Dziś przetarg Agencji Mienia Wojskowego. Oddział AMW w Gdyni sprzedaje sprzęt wojskowy z demobilu. Wyprzedaż odbędzie się w czwartek, 16 czerwca. W ofercie AMW znów pojawiło się kilka samochodów, sporo sprzętu medycznego, technicznego i drewno z wycinki. 📢 Euro 2020. Aktywista wylądował paralotnią na murawie. O krok od tragedii przed meczem Francja - Niemcy w Monachium Euro 2020. To pierwszy tak głośny protest podczas turnieju. Tuż przed meczem Francja - Niemcy w Monachium na murawie stadionu wylądował aktywista Greenpeace. Dziennik "Bild" podaje, że zranił dwie osoby i uszkodził elementy techniczne stadionu.

📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 16.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Mistrzowie parkowania w Katowicach. Pod zakazem, na ścieżkach rowerowych i chodnikach Blisko 2900 interwencji, niespełna 700 wystawionych mandatów, ponad 500 pouczeń i niecały 1000 zgłoszeń „mistrzów parkowania". To bilans trwającej około miesiąc akcji władz Katowic i tamtejszej Straży Miejskiej. Jak się parkuje w Katowicach? Czasem aż włos się jeży na głowie. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, drogach pożarowych... Zobaczcie! Tak parkują „mistrzowie" w Katowicach. 📢 Stawiki w Sosnowcu tętnią życiem. Kąpielisko jest otwarte. Całe rodziny korzystają z dobrej pogody Stawiki w Sosnowcu tętnią życiem. Kąpielisko i atrakcji dla całych rodzin jest wiele. W tym tygodniu pogoda nam dopisuje. Z chęcią więc wychodzimy z domu. W Sosnowcu jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc wiosną i latem są Stawiki. We wtorek 15 czerwca odpoczywały tutaj tłumy sosnowiczan.

📢 HOROSKOP dzienny 2021 rak, baran, lew. Horoskop na dziś, czwartek, 17.06.2021. Sprawdź w codziennym horoskopie, co Cię dziś czeka Horoskop DZIENNY 2021 na 17 czerwca. Co nam mówią karty tarota dla poszczególnych znaków zodiaku? Sprawdzajcie swój codzienny horoskop, aby wiedzieć, co przygotowały dla Was gwiazdy. Co dziś czeka Lwa, Byka, Ryby czy Koziorożca? Przeczytaj horoskop dzienny Jakuba Ciećkiewicza. Sprawdź w codziennym HOROSKOPIE, co Cię dziś czeka.

📢 Sprawca dewastacji kościoła w Lublińcu odpowie przed sądem za obrazę uczuć religijnych. Jest akt oskarżenia Prokuratura Rejonowa w Lublińcu skierowała do Sądu Rejonowego w Lublińcu akt oskarżenia przeciwko Adamowi G., dotyczący uszkodzenia elewacji zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w Lublińcu oraz obrazy uczuć religijnych. 📢 Miss Śląska 2021. Poznajcie kandydatki do tytułu Miss Śląska. W Katowicach odbędzie się gala finałowa Gala Finałowa Wyborów Miss Śląska 2021 odbędzie się 2 lipca o godzinie 17 w Sali Koncertowej im. Krystyny Bochenek w Katowicach. W tegorocznej edycji weźmie udział 36 kandydatek, które ubiegać się będą o tytuł Miss Śląska i Miss Śląska nastolatek 2021. Wydarzenie zostanie uświetnione występami artystów m.in. Piotra Kupichy.

📢 Strefa Kibica na Rynku w Bytomiu: Tak kibicowano na meczu Francja - Niemcy ZDJĘCIA W Bytomiu Strefa Kibica Euro 2020 zlokalizowana jest na Rynku. W centralnym punkcie miasta można przez cały turniej oglądać transmisje meczów na dużym ekranie. Najwięcej ludzi gromadzą spotkania Polaków, ale na wtorkowym hicie Francja - Niemcy też było sporo fanów. Zobaczcie zdjęcia ze Strefy Kibica na Rynku w Bytomiu. 📢 Pies zginął w salonie urody w Pyskowicach. Tosia udusiła się w męczarniach. Gdzie był właściciel salonu? Pies zginął straszną śmiercią w salonie urody w Pyskowicach. Właściciele pięknego moskiewskiego psa stróżującego stracili ukochaną suczkę, po tym, jak oddali psa do salonu psiej urody Reksio w Pyskowicach. Suczka miała zostać tylko ostrzyżona i uczesana. Okazało się, że pies zginął w męczarniach. Właściciel salonu psiej urody przywiązał pieska linką do obroży i wyszedł do toalety. Piesek spadł ze stołu i się udusił. To okropna tragedia.

📢 Hotele dla psów i kotów w woj. śląskim. Tutaj bezpiecznie zostawisz zwierzaka na wakacje Hotele dla psów z roku na rok cieszą się coraz większa popularnością. Dzięki takim miejscom nie musimy się martwić, gdy planujemy dłuższy wyjazd. Nie wszędzie bowiem można zabrać ze sobą swojego ukochanego pupila. Oczywiście najlepsze rozwiązanie dla psa, to spędzenie wakacji ze swoim właścicielem. Gdy nie jest to możliwe, trzeba szukać innych rozwiązań. Na Śląsku nie brakuje hoteli dla psów i kotów. Sprawdzamy ceny w takich ośrodkach. Zobaczcie naszą galerię. 📢 Pałacyk w Parku Zamkowym w Mysłowicach oficjalnie otwarty. Będzie tu sala ślubów W Mysłowicach zakończyła się długo wyczekiwana i obserwowana przez mieszkańców inwestycja. Stara ruina w Parku Zamkowym przemieniła się w przepiękny pałacyk. W budynku będzie działał Klub Inicjatyw Lokalnych, który zintegruje i pomoże mieszkańcom okolicznych dzielnic. Weźmiemy także tutaj ślub. Na dole zaaranżowano Salę Ślubów. Z okazji otwarcia przygotowano atrakcje dla młodych mysłowiczan.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Biedronka, Lidl, Żabka, Tesco, Ikea (16.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (16.06.2021). 📢 Ostrzeżenia GIS. Wycofane produkty z Biedronki i Lidla, Żabki i McDonalda. LISTA Tego nie jedz i nie używaj! [16.06.2021] Tego nie jedz i nie używaj! 16 ostrzeżeń przed żywnością i przyborami kuchennymi w Biedronce, Lidlu i Żabce. Zobacz listę wycofanych produktów z popularnych sklepów takich jak Biedronka, Lidl Żabka oraz z sieci McDonalda. GIS wydał ostrzeżenie przed tymi produktami spożywczymi. Wprowadzone do obrotu te produkty, są wycofane z obrotu przez GIS. Tych produktów należy unikać, jeśli macie je w szafce sprawdźcie, czym grozi ich spożycie.

📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja. 📢 Ruch Chorzów - Ruch Radzionków 6:2. Niebiescy zdobyli Puchar 100-lecia Śląskiego ZPN ZDJĘCIA W finale Pucharu 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej Ruch Chorzów pokonał Ruch Radzionków 6:2. Niebiescy odebrali po meczu okazałe trofeum z rąk prezesa Śląskiego ZPN Henryka Kuli. W przerwie chorzowianie świętowali 25-lecie zdobycia ostatniego klubowego trofeum - Pucharu Polski Zobaczcie zdjęcia z meczu o Puchar 100-lecia.

📢 Horoskop dzienny na środę. Sprawdź, co szykuje dla Ciebie los 16 czerwca 2021. Co przepowiada wróżka Augusta znakom zodiaku 16. 06. 2021 r.? Horoskop dzienny wróżki Augusty na środę 16 czerwca 2021. Wróżbitka przepowiada przyszłość wszystkim znakom zodiaku. Co może się dziś wydarzyć? Lepiej być przygotowanym - moga w tym pomóc sugestie i wskazówki zróżki. Horoskop na środę podpowiada, czego się strzec i jakie okazje mogą się nadarzyć, by je pochwycić. Przekonaj się, co mówią gwiazdy dla twojego znaku zodiaku. Wróżka Augusta wywróżyła z układu ciał niebieskich, jakim dniem będzie dla Ciebie 16. 06. 2021.

📢 Siemianowice Śląskie. Odsłonięto mural upamiętniający powstania śląskie. Autorem malunku jest Wojciech Walczyk W Siemianowicach Śląskich 15 czerwca został odsłonięty historyczny, trójwymiarowy mural upamiętniający powstania śląskie. Twórca z każdym szczegółem odtworzył fragmenty historii sprzed stu lat. Na muralu dostrzec możemy twarze bohaterów, jak również losy ówczesnych mieszkańców. Uroczystość odbyła się w samo południe, przy ulicy Powstańców. Kto jest twórcą historycznego muralu?

📢 Strefa Kibica w Czeladzi na meczu Francja - Niemcy ZDJĘCIA Tak się ogląda Euro 2020 na czeladzkim rynku We wtorek 15.06.2021 r. podczas turnieju Euro 2020 rozgrywany był hitowy mecz Francja - Niemcy. Piłkarscy kibice mogli obejrzeć to spotkanie na telebimie w Czeladzkiej Strefie Kibica na rynku tego miasta. Zobacz ZDJĘCIA kibiców w Strefie Kibica w Czeladzi. 📢 Takie mają być zasady emerytur stażowych. Nowy wiek emerytalny został uzgodniony? Takie mają być zasady emerytur stażowych. Czy prezydent Andrzej Duda dotrzyma obietnicy i wprowadzi tzw. emerytury stażowe? Kancelaria Prezydenta RP informuje, że projekt na pewno powstanie. Według najnowszych informacji, uzgodnione już zostały warunki przejścia na emeryturę stażową. Sprawdź, jakie będą zasady. 📢 Zapomniane miejsce na mapie Katowic: Familok przy ul. Agnieszki 21. Zalegające śmieci i kiepski stan budynku. Czy to się zmieni? Zapomniane przez Boga, miasto, a nawet MPGK miejsce. Tak lokatorzy kamienicy przy ul. Agnieszki 21 w Katowicach mówią o swoim familoku. Budynek od lat nie był remontowany. Na placu zwyczajnie jest brudno, już nie mówiąc o zalegających w kubłach śmieciach. Kilka kroków dalej jest podobna kamienica, już w zdecydowanie lepszym stanie. Dlaczego w takim razie familok przy ul. Agnieszki 21 ma takie problemy? Sprawdzamy, na prośbę naszych Czytelników.

📢 Polska - Słowacja 1:2: Kibice ze Śląska na meczu w Sankt Petersburgu ZDJĘCIA FANÓW Podczas meczu Polska - Słowacja w Sankt Petersburgu nie brakowało kibiców ze Śląska. To właśnie fani z naszego regionu inicjowali doping dla Biało-Czerwonych, a po spotkaniu przeżywali gorycz porażki reprezentacji Paulo Sousy. Zobaczcie zdjęcia naszych fanów na meczu Polska - Słowacja. 📢 Najpiękniejsze kibicki na Euro 2020 ZDJĘCIA Oto piękniejsza strona piłki nożnej. Także dla nich grają piłkarze Euro 2020 to gorące piłkarskie emocje. Ale piłka nożna to nie tylko pełne stadiony i rywalizacja, to również uczta dla kibiców. Tym razem pokazujemy Wam, jak wygląda piękniejsza strona futbolu. Zobacz w galerii zdjęć gorące zdjęcia fanek. To również dla nich piłkarze dają z siebie wszystko na boisku.

📢 Wodzisław Śl. Pięknie przed blokiem przy ul. 26 Marca! Setki kwiatów, łabędzie i donice z opon, oczka z roślinami. Tak dbają sąsiedzi Przed blokiem może być pięknie jak na ogródkach działkowych! Udowadniają to mieszkańcy bloku nr 116 przy ulicy 26 Marca w Wodzisławiu Śl. Wokół budynku równo przystrzyżony trawnik, setki kwiatów, a nawet kolorowe kosze i łabędzie z... opon. To robota samych mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Matka pobiła córeczkę i otruła narkotykami w Dąbrowie Górniczej - ustalenia prokuratury są szokujące. Niemowlę zmarło Matka miała pobić własną córkę i otruć ją narkotykami. Ojciec, zdaniem śledczych, niewłaściwie opiekował się niemowlęciem, co doprowadziło do jego niedowagi. Tragedia rozegrała się w Dąbrowie Górniczej. Oboje za swoje czyny odpowiedzą przed sądem. 📢 Dramat w Mysłowicach. Chłopiec spadł z wiaduktu. Lądował śmigłowiec LPR W Mysłowicach przy ulicy Chrzanowskiej doszło do groźnego wypadku dziecka. Z wiaduktu, z wysokości 4 metrów, spadł 8-letni chłopiec. Został przetransportowany do szpitala przez śmigłowiec LPR. 📢 Beka ze Śląska MEMY Cały internet śmieje się ze Ślązaków. Hanysy też się z siebie śmieją Beka ze Śląska. Internet śmieje się ze Ślązaków. Na dodatek po śląsku! Czy HANYSY potrafią śmiać się z samych siebie? Pewnie, że tak! W sieci można znaleźć mnóstwo MEMÓW o Śląsku i jego mieszkańcach. Zebraliśmy te najlepsze w naszej galerii. Który z nich jest najśmieszniejszy? Oceńcie sami!

📢 Dramatyczny wypadek w Pankach. Półtoraroczny chłopczyk jest dotkliwie poparzony. Dziecko trafiło do szpitala w Katowicach helikopterem LPR Dramatyczny wypadek we wsi Panki! 1,5-roczny chłopiec został dotkliwie poparzony. Do wypadku doszło w domu, gdy chłopczyk był pod opieką mamy. Wystarczyła chwila nieuwagi. Dziecko z oparzeniami ciała została przetransportowane śmigłowcem LPR do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie.

📢 Mieszkania w Katowicach z niskim czynszem czekają w kamienicach. Trzeba je wyremontować. Zobacz, jak wyglądają W Katowicach aż 52 „mieszkania za remont” czekają na nowych lokatorów. To kolejna edycja programu, w ramach którego miasto oferuje mieszkania z atrakcyjnym czynszem, w zamian za wykonanie remontu. Po pięciu latach taki lokal można wykupić na własność. Jednak aby ubiegać się o udział w „Mieszkaniu za remont”, należy spełnić szereg warunków.

📢 Tak długo powinien trwać sen w zależności od wieku. Oto wyliczenia ekspertów Ile godzin powinno się spać? Jak długo powinien trwać zdrowy sen w zależności od wieku? Ile tak naprawdę potrzebujemy snu? Zobacz, ile snu zdaniem specjalistów jest zalecane dla każdej grupy wiekowej.

📢 Horoskop na czerwiec 2021. Rozliczając się z przeszłością, połóżmy fundamenty pod przyszłość. Horoskop miesięczny zodiakalny wróżki Lorelei Horoskop na czerwiec 2021. Wróżka Lorelei postawiła go wszystkim znakom zodiaku, w każdej dziedzinie i przejawach naszego życia. Z kim będzie nam po drodze, kogo lepiej unikać, co wydarzy się w naszym życiu uczuciowym, a także finansach? Przepowiednie wróżki moga być dla nas wskazówką co do tego. Horoskop zodiakalny na czerwiec niesie nadzieję dla tych, którzy szybkim krokiem będą chcieli uwolnić się od przeszłości. Mamy czas trudnych rozliczeń, ale i snucia wspaniałych planów, które mogą przynieść pożądane w życiu zmiany. Nadejdzie dla nich oczekiwany spokój po burzy. Pasja, błyskotliwość i wytrwałość zostaną nagrodzone. Gwiazdy będą sprzyjać znakom, które wykażą się życiową zaradnością i nie osiadają na laurach. Sprawdź horoskop na czerwiec dla wszystkich znaków zodiaku, który przygotowała wróżka Lorelei.

📢 Tanie mieszkania na sprzedaż w woj. śląskim! Można je kupić od ręki od PKP. Ceny mieszkań są zaskakująco niskie Przetargi na mieszkania od PKP! Zobacz ogłoszenia na czerwiec 2021. Kolej w woj. śląskim pozbywa się lokali w atrakcyjnych cenach, położonych w m.in. w Częstochowie, Zabrzu, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej. Sprawdźcie szczegóły. Wystarczy kliknąć w przycisk "zobacz galerię". 📢 Wypadek na A1 w Kościelcu. Ciężarówka Poczty Polskiej wypadła z drogi i blokuje autostradę do Katowic Wypadek na autostradzie A1. Na przebudowywanym na autostradę A1 odcinku dawnej DK1 w okolicach Kościelca doszło do zdarzenia drogowego, które sprawiło, że jazda w stronę Częstochowy i dalej do Katowic jest niemożliwa. Kierowcy stoją w długim korku.

📢 Pożar sklepu Słonko w Katowicach. Z kamienicy w Dąbrówce Małej ewakuowano 23 osoby Pożar w Katowicach. W dzielnicy Dąbrówka Mała w Katowicach w poniedziałek, 14 czerwca, przy ulicy Strzelców Bytomskich doszło do pożaru sklepu Słonko. Ogień pojawił się tuż po 5.00 rano. Na miejsce przyjechali strażacy, który ewakuowali z budynku 23 osoby.

📢 Pożar domu w Katowicach. Do walki z ogniem skierowano kilkanaście zastępów straży pożarnej W niedzielę 13 czerwca doszło do pożaru domu przy ul. Markiefki w Katowicach. Na miejscu zdarzenia pracowało ponad 10 zastępów straży pożarnej. Na szczęście, nikomu nic się nie stało. Jedna osoba - z sąsiedniego budynku - została ewakuowana przez służby. 📢 GKS Tychy - ŁKS Łódź ZDJĘCIA KIBICÓW Głośny doping tyskich fanów w meczu przyjaźni. Serpentyny na boisku W niedzielę 13.06.2021 r. w meczu ostatniej kolejki sezonu zasadniczego Fortuna 1. Ligi GKS Tychy grał z ŁKS-em Łódź. Na stadionie przy Edukacji pojawiło się wieli fanów, którzy głośno wspierali tyszan w walce o awans do PKO Ekstraklasy. Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW przed stadionem i na meczu GKS Tychy - ŁKS Łódź. Mecz oglądało 4245 widzów.

📢 Wypadek w Kozłowicach. To był bardzo tajemniczy wypadek, wszystkie osoby w aucie straciły pamięć W niedzielę minęły już trzy tygodnie od wypadku skody na drodze między Kozłowicami a Jamami. Nadal nie wiadomo, kto siedział za kierownicą. Żadna z trzech podróżujących autem osób nie przyznaje się do winy. Nic nie widzieli, nic nie słyszeli, niczego nie pamiętają. 📢 Wieżowce w Katowicach. Oto Global Office Park. Dwie wieże po 100 m to inwestycja firmy Cavatina. Będzie trzeci wieżowiec. Co na budowie? Wieżowce pasują Katowicom, a skyline miasta jest coraz lepszy. Zobaczcie, jak Global Office Park wpisuje się w panoramę i jak widać je z różnych punktów miasta. To inwestycja firmy Cavatina Holding przy Mickiewicza i Dąbrówki. Tak wygląda w czerwcu 2021. Dwie wieże na 100 metrów mają już konstrukcję, trwa szklenie. Budowa wieży mieszkalnej GOP rozpoczęła się oficjalnie w lutym.

📢 Ruch Chorzów - LKS Goczałkowice-Zdrój ZDJĘCIA KIBICÓW Niebiescy przegrali, ale fani dopingowali do samego końca W sobotę 12.06.2021 r. w meczu 37. kolejki III ligi Ruch Chorzów grał z LKS-em Goczałkowice-Zdrój. Niebiescy już awansowali do eWinner 2. Ligi, a kibice licznie przyszli zobaczyć ostatni ligowy mecz w tym sezonie przy Cichej. Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW na meczu Ruch - LKS Goczałkowice. 📢 Makabra! W mieszkaniu znaleziono zwłoki kobiety, a obok nich dwoje wystraszonych, głodnych dzieci Służby wezwała sąsiadka, której zaczęło kapać na głowę. Okazało się, że w mieszkaniu piętro wyżej znajdują się zwłoki 38-letniej kobiety oraz dwoje małych dzieci dzieci, które - przestraszone, głodne i spragnione - prawdopodobnie odkręciły kran, żeby się napić. Nie wiadomo, jak długo dzieci przebywały same w mieszkaniu. Do tragedii doszło w Międzyborzu w powiecie oleśnickim.

📢 Burze w Opolskim. Wichura zrywała dachy i przewracała drzewa, ulewny deszcz zalewał posesje Przez całe popołudnie w sobotę 12 czerwca przez region przechodziły burze i ulewne deszcze. Strażacy mieli kilkadziesiąt interwencji z nimi związanych. Sporo z nich miało miejsce na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, gdzie wichura zrywała dachy z budynków. 📢 Runmageddon rekrut w Gliwicach. Te zdjęcia mówią wszystko... Przed Areną Gliwice 12 czerwca lały się pot i łzy. Wszystko za sprawą morderczego Runmageddonu 2021. Zobaczcie zdjęcia z rywalizacji w kategorii rekrut. 📢 Amazon podnosi pensje. Zobacz, ile zarobią pracownicy początkujący i liderzy zespołów Amazon wprowadza nowe, konkurencyjne stawki wynagrodzeń. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 roku, a wszyscy pracownicy sezonowi, wspierający Amazon w okresie szczytu sezonu 2021, również zostaną nią objęci.

📢 Chorzów. Kąpielisko Fala wraca do Parku Śląskiego. Będzie rewelacyjne. Kiedy znowu popływamy w parkowych basenach? Kąpielisko Fala w Parku Śląskim. Do Chorzowa wróci kultowe kąpielisko. Wybudowany zostanie nowy kompleks basenów w miejscu starego kąpieliska. Na jakim etapie są prace i kiedy będzie można znowu popływać w basenach Parku Śląskiego? Sprawdzamy! Mieszkańcy wyczekują powrotu Fali, zwłaszcza teraz, gdy zrobiło się ciepło i każdy z chęcią wskoczyłby do wody. 📢 Potworny wypadek na A4 w Gliwicach. TIRy zmiażdżyły auto z parą młodych ludzi. 29-letni kierowca zmarł w szpitalu Śmiertelny wypadek na A4 w Gliwicach Ostropie. Na 304 kilometrze autostrady A4 zderzyły się ze sobą 2 TIRy i auto osobowe, które znalazło się pomiędzy ciężarówkami. Młody 28-letni kierowca i jego 29-letnia pasażerka zostali wydobyci ze zmiażdżonego wraku samochodu osobowego w bardzo ciężkim stanie. Niestety kierowca zmarł na stole operacyjnym.

📢 Polskie Malediwy zachwycają. Park Gródek w Jaworznie to stromy klif, lazurowa czysta woda i soczysta zieleń Polskie Malediwy wyglądają obłędnie wręcz rewelacyjnie. Przy słonecznej pogodzie wprost olśniewają całe rodziny. Śpiew ptaków, strome klify, krystalicznie czysta lazurowa woda. Brzmi świetnie jak egzotyczna podróż za granicę? Nic bardziej mylnego! Park Gródek znajduje się w Jaworznie i cudownie wypiękniał na wiosnę. To idealne miejsce na wypad z rodziną. Nasza znakomita fotoreporterka, Marzena Bugała, uchwyciła piękno tego miejsca. Zobaczcie przepiękne zdjęcia tego cudnego zakątka. 📢 Licytacje komornicze domów w woj. śląskim w czerwcu 2021 to szansa na nieruchomości w okazyjnej cenie Licytacje komornicze domów są okazją do nabycia nieruchomości w korzystnej cenie. Sprawdziliśmy aktualne oferty z woj. śląskiego w czerwcu 2021. W tym miesiącu jest ich wiele. A ceny faktycznie znacznie niższe niż na rynku wtórnym.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2021 ANGIELSKI Odpowiedzi i arkusz CKE testu 8-klasisty z języka angielskiego Egzamin ósmoklasisty 2021. W czwartek, 27 maja, uczniowie ostatnich klas podstawowych zmierzyli się z testem z jęz. obcego. Zdecydowana większość uczniów wybrała jęz. angielski. Najciekawsze pytanie dotyczyło kostki Rubika. To już trzeci i ostatni dzień podczas tegorocznego, sprawdzającego wiedzę ósmoklasistów maratonu egzaminacyjnego. W tym miejscu opublikujemy opublikujemy arkusze CKE i odpowiedzi. 📢 Gdzie najlepiej zamieszkać w Katowicach? Która dzielnica Katowic z roku na rok zyskuje na popularności? Jak się okazuje, coraz więcej młodych ludzi chce mieszkać na Osiedlu Witosa. Czy to nagła moda, czy może jednak rezultat długofalowego planu? Sprawdziliśmy – i wszystko wskazuje na to, że Osiedle Witosa jest po prostu dzielnicą dobrze doinwestowaną, przyjazną dla rodzin, z dobrą komunikacją i ciekawymi inicjatywami samych mieszkańców.

📢 Patrycja Tomaszczyk-Kindla najseksowniejsza prezenterka na Śląsku. Zobaczcie zdjęcia Patrycja Tomaszczyk-Kindla to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych na Śląsku. ZOBACZCIE jej zdjęcia z sesji zdjęciowej i porównajcie do tych sprzed 17 lat, gdy zdobyła tytuł "Międzynarodowej Miss Wakacji". Patrycja Tomaszczyk-Kindla najseksowniejsza prezenterka na Śląsku specjalnie dla Was. 📢 Pedofile poszukiwani w Polsce. Policja ujawniła nazwiska i twarze tych, którzy skrzywdzili dzieci Pedofile są poszukiwani w Polsce. Policja z całej Polski tropi 35 osób, poszukiwanych w związku z czynami o charakterze pedofilskim. Chodzi o obcowanie płciowe z małoletnimi, zmuszanie do tych stosunków, prezentowanie pornografii itd. Za przestępstwa tego typu art. 200 kodeksu karnego przewiduje 15 lat więzienia. Wizerunki i rysopisy poszukiwanych znajdziecie w galerii zdjęć.

📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Tu zapłacisz najwięcej: 10 polskich miast z najdroższym parkowaniem. Nawet 250 zł kary za brak biletu! Opłaty za postój w polskich miastach gwałtownie rosną. W 2020 roku w wielu miejscach podniesiono nie tylko ceny biletów parkingowych, ale także opłaty dodatkowe za ich brak. Parkowanie w soboty i niedziele w większości miejsc - choć nie wszędzie! - jest darmowe, jednak godzina postoju w dzień roboczy może przyprawić o zawrót głowy. Gdzie jest najdrożej? 📢 Kto nie powinien szczepić się przeciw koronawirusowi? Te osoby muszą unikać szczepionki! Szczepienia przeciw koronawirusowi zbliżają się wielkimi krokami. Tymczasem pewne grupy osób nie będą mogły się im poddać. Jakie są przeciwskazania do szczepień? Kto może, a kto nie może przyjąć szczepionki? Czytaj więcej, kliknij w galerię. 📢 Akcja samolot na lotnisku. W Pyrzowicach w upale przeprowadzono bardzo ważne ćwiczenia dotyczące bezpieczeństwa Akcja samolot: 30 stopni, a oni w pełnym rynsztunku biegali po płycie lotniska. Taka akcja jest raz na dwa lata, i zawsze w czerwcu. Upał nie upał, Akcja samolot musi zostać przeprowadzona. Ćwiczenia na lotnisku w Pyrzowicach, 10 czerwca 2019. Zdjęcia.

📢 Te imiona kiedyś były obciachem, a teraz biją rekordy popularności Wybór imion dla dzieci to wyjątkowo trudne zadanie. Jak się okazuje zdaniem psychologów, to właśnie imię jest obrazem charakteru i osobowości jego posiadacza. Nie uwierzycie, że niektóre imiona, które teraz biją rekordy popularności, były kiedyś uważane za zakazane. Czemu jeszcze jakieś 100 i więcej lat temu te imiona były uznawane za niewłaściwe? Były one uważane za imiona dla osób z niższych sfer.

📢 Polskie aktorki nago: Figura, Włodarczyk, Liszowska i inne HISTORIA NAGOŚCI W FILMIE POLSKIM Polskie aktorki nago: Katarzyna Figura, Renata Dancewicz, Grażyna Szapołowska, czy też Anna Dymna to tylko tylko niektóre z wielu aktorek, które rozebrały się w filmach. W jakich filmach ich nagie ciała możemy zobaczyć? 📢 Miss Euro 2016 czyli Marta Barczok nago w CKM w rozbieranej sesji [ZDJĘCIA] We wrześniowym numerze CKM, zobaczymy Martę Barczok - Miss Euro 2016 pozuje w rozbieranej sesji zdjęciowe. Zobaczci, jak wygląda.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

Już od lipca zmiany w 300 plus?