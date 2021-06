Prasówka 17.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie są dodatki do emerytur i rent w 2021 roku. Możesz dostać znacznie większą emeryturę”?

Prasówka 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie są dodatki do emerytur i rent w 2021 roku. Możesz dostać znacznie większą emeryturę Od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie. By je otrzymać, trzeba spełnić ściśle określone warunki. Wszystkie wymienione kwoty dodatków obowiązują od 1 marca tego roku. Dodatki, podobnie jak emerytury i renty, są co roku waloryzowane. Jakie warunki trzeba spełnić i na jakie pieniądze można liczyć? Zobacz w dalszej części galerii.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.06.21

📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną.

📢 Takie będą stawki czternastej emerytury 2021. Zobacz wyliczenia brutto i netto Takie będą stawki czternastej emerytury 2021. Czternasta emerytura to kolejne roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, które obiecał rząd PiS. "Czternastka" zostanie wypłacona jesienią 2021 roku.

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Abonament RTV - te osoby nie muszą go płacić. Możecie być zaskoczeni! [lista] Każdy, kto ma w domu radio lub telewizor, powinien zarejestrować te urządzenia i opłacać abonament RTV. Jest jednak duża grupa osób zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Osoby o tych imionach to prawdziwi złośliwcy. Oni potrafią być wredni! [lista] Imiona, jakie nosimy to dar od naszych rodziców. Nim zdecydowali się nam je nadać przez kilka miesięcy trwały narady i spory. Jedni wybierają imiona spontanicznie, inni analizują każdy szczegół, także ich znaczenie. Do każdego z imion przypisywane są bowiem cechy charakteru, jakie wraz z imieniem trafia do człowieka. Zobaczcie, które imiona noszą osoby złośliwe. 📢 Ile kosztuje występ gwiazd disco polo na weselu i urodzinach? Cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, MIG i innych na imprezę Marzycie o tym, aby gwiazda disco polo zaśpiewała na Waszym weselu, urodzinach albo innej imprezie? To możliwe! W Internecie można znaleźć orientacyjne cenniki występów artystów disco polo. Niektórzy za wykonanie kilku kawałków kasują ponad 30 tys. złotych. Kto jest najdroższy? Sprawdźcie, ile kosztuje występ gwiazd disco polo. Warto dodać, że ostateczny koszt zależy od terminu imprezy, miejsca czy odległości. Zwykle przedziały te nie zawierają kosztów dojazdu, noclegów. Niekiedy trzeba doliczyć też opłaty ZAIKS oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Zobacz! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał! 📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [17.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [17.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 Spór o akację przy ul. Markiefki w Katowicach. Mieszkańcy obawiają się, że drzewo się przewróci. Urzędnicy nie zgadzają się wycinkę Akacja przy ul. Markiefki 81 w Katowicach spędza sen z powiek mieszkańców. Jak podkreślają - to tylko kwestia czasu, aby doszło do jakiegoś nieszczęścia. Katowiczanie obawiają się, że spróchniałe konary drzewa przewrócą się na przechodnia lub przejeżdżający tą ulicą samochód. Urzędnicy nie widzą jednak problemu i mówią, że drzewo jest zdrowe. Nie ma zgody na wycinkę akacji. 📢 Śląskie się szczepi przeciw COVID-19. Gdzie zaszczepionych jest najwięcej, a gdzie najmniej? Oto oficjalne dane z gmin woj. śląskiego Nie Katowice, a Bobrowniki w pow. będzińskim mają największy odsetek zaszczepionych mieszkańców w całym woj. śląskim. Stolica aglomeracji plasuje się dopiero na drugim miejscu, ale dosłownie depcze liderowi po piętach. Generalnie chętnie szczepią się mieszkańcy dużych miast. Bardzo słabo na tym tle wypadają małe miejscowości w Beskidach i pow. lublinieckim. Sprawdziliśmy, jak przebiega akcja szczepień w poszczególnych gminach woj. śląskiego. Dokładne dane dla 10 gmin z najlepszym i najsłabszym wynikiem w regionie znajdziecie w galerii.

📢 Katastrofa budowlana w Siemianowicach Śląskich. Zawalił się budynek gospodarczy. Ratownicy przeszukują gruzowisko Katastrofa budowlana w Siemianowicach Śląskich. Zawalił się przylegający do domu jednorodzinnego budynek gospodarczy. Gruzowisko przeszukują ratownicy z psami. - Musimy być pewni, że nikt poszkodowany nie znajduje się pod gruzami - mówi st. kpt. Mariusz Rozenberg 📢 Łukasz Bereta nie będzie dalej trenerem Ruchu Chorzów. W sobotę po raz ostatni poprowadzi Niebieskich Łukasz Bereta nie będzie prowadził Ruchu Chorzów w nowym sezonie. Umowa młodego trenera z Niebieskimi, mimo wywalczenia awansu do II ligi, nie zostanie przedłużona, bo klub nie doszedł ze szkoleniowcem do porozumienia w sprawie jej warunków. Bereta po raz ostatni poprowadzi Ruch w sobotę w kończącym ligowe zmagania meczu z rezerwami Górnika Zabrze. Później na Cichej będzie mógł się pożegnać z kibicami w trakcie festynu zorganizowanego na pożegnanie III ligi.

📢 Chorzów. Uczeń przyłożył koleżance z klasy nóż do gardła, bo dziewczynka nie chciała ustąpić mu miejsca. Szokujące sceny w podstawówce W Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie doszło do przerażającej sytuacji. Jeden z uczniów klas szóstych w obecności swoich rówieśników groził koleżance nożem. Cała sprawa miała miejsce w czwartek, 10 czerwca w godzinach przedpołudniowych. O sprawie został poinformowany dyrektor szkoły. Nie zgłosił jednak od razu sprawy na policję. Zrobił to tydzień później, dopiero po naszym telefonie do szkoły. 📢 Ale gorąco! Wodny plac zabaw w taki dzień to świetny pomysł. Tak bawią się maluchy na placu wodnym w Chorzowie. Zobaczcie zdjęcia Słupki termometrów pokazały 17 czerwca prawie 30 stopni Celsjusza. W tak gorący dzień najlepiej znaleźć trochę ochłody. A nic nie daje takiego ochłodzenia, jak sus do wody. O tym dobrze wiedzą maluchy z Chorzowa. W czwartek dzieci wesoło bawiły się na wodnym placu zabaw, który mieści się na skwerze przy ulicy Floriańskiej. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Samira Walentek zaginęła. 15-latka z Chorzowa zniknęła z domu. Szuka jej rodzina i policja Samira Walentek z Chorzowa zaginęła. Trwają poszukiwania 15 - letniej Samiry Walentek. Nastolatka 16 czerwca wyszła z domu i do tej pory nie ma z nią żadnego kontaktu. - Poszukiwania trwają, w dalszym ciągu nie wiem, gdzie może przebywać nastolatka - mówi st. asp. Sebastian Imiołczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. 📢 Strzelanina w Zabrzu. Mężczyzni i kobiety ostrzelali policjantów. Byli uzbrojeni w pistolety, maczety i pałki Strzelanina w Zabrzu miała miejsce krótko po północy ze środy na czwartek. Napastnicy strzelali do policjantów w dzielnicy Rokitnica. Napastnicy mieli przy sobie broń palną oraz maczety i pałki teleskopowe. Grupa sama się poddała, dzwonić wcześniej do dyżurnego policji. Łącznie policjanci zatrzymali osiem osób - 6 mężczyzn i 2 kobiety. Wszyscy byli pijani.

📢 Autostrada A4 w Gliwicach będzie miała specjalne pasy e-Toll. Kierowcy przejadą szybciej przez punkt poboru opłat Na dwóch płatnych odcinkach państwowych autostrad A4 i A2 będzie można od 1 lipca „po nowemu” płacić za przejazd, bo zostanie tam uruchomiony system e-TOLL. Równolegle, jeszcze do 1 października, kierowcy aut ciężarowych będą mogli płacić za przejazd przy pomocy starszego systemu viaTOLL. Dla użytkowników nowego systemu przewidziano specjalne skrajne pasy na bramkach. Obecnie trwa uzupełnianie oznakowania. 📢 Miss Śląska 2021. Poznajcie kandydatki do tytułu Miss Śląska. W Katowicach odbędzie się gala finałowa Gala Finałowa Wyborów Miss Śląska 2021 odbędzie się 2 lipca o godzinie 17 w Sali Koncertowej im. Krystyny Bochenek w Katowicach. W tegorocznej edycji weźmie udział 36 kandydatek, które ubiegać się będą o tytuł Miss Śląska i Miss Śląska nastolatek 2021. Wydarzenie zostanie uświetnione występami artystów m.in. Piotra Kupichy.

📢 Dziewczyny ze Śląska szlifują formę na lato na siłowni i salkach fitness Akcja lato trwa! Robi się coraz goręcej i to nie tylko ze względu na fakt, że wielkimi krokami nadciąga lato, wakacje i sezon urlopowy. To ostatni dzwonek, by podciągnąć swoją formę i zdążyć na plażę. Zobacz, jak trenują dziewczyny ze Śląska. Obejrzyj w galerii zdjęć, jak bez żadnych kompromisów dają z siebie wszystko. Wszak forma sama się nie zrobi. Gratulujemy dyscypliny i wytrwałości! 📢 Koronawirus na Śląsku. 218 nowych zakażeń w Polsce, w tym 24 ze Śląska. W szpitalach zmarło 46 osób Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2). Ministerstwo Zdrowia przekazało, 17 czerwca, najnowsze dane epidemiologiczne. Minionej doby w Polsce przybyło 218 nowych i potwierdzonych zakażeń koronawirusem. W kraju ostatniej doby zmarło 46 pacjentów. W którym województwie było najwięcej zakażeń? Przeczytajcie najnowszy raport.

📢 Zarobki pielęgniarek idą w górę. Ile zarabiają teraz, a ile będą zarabiać od 1 lipca? Sejm uchwalił nowe pensje minimalne dla medyków Zarobki pielęgniarek. Od 1 lipca zmienią się zasady wynagradzania pracowników służby zdrowia. Forsowane przez Senat wyższe współczynniki wyliczania wynagrodzeń dla medyków przepadły w sejmowym głosowaniu. Jak na tym wyjdą pielęgniarki i ile rzeczywiście zarabiają? Zdaniem działaczek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe ich pensje różnią się od wyliczeń ministerstwa. Sprawdźcie w galerii, ile wynoszą obecnie. 📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów i klasówek. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 17.06.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy!

📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 17.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików. 📢 Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Orzeszu. Kobieta chciała przejechać na rowerze Tragiczny wypadek na torach w Orzeszu. Nie żyje mieszkanka Jaśkowic. Kobieta chciała przejechać na rowerze przez torowisko. Nie zauważyła, że nadjeżdża pociąg osobowy. Maszynista nie miał szans, by nagle się zatrzymać. Kobieta, w wyniku obrażeń, zginęła na miejscu. Sprawę badają mikołowscy policjanci i prokurator.

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2022. Takie są możliwe zasady emerytur stażowych Wariant emerytur stażowych, o którym najczęściej się mówi, zakłada, że kobiety mogłyby rezygnować nawet z pracy po przepracowaniu 35 lat, mężczyźni 40. Takie świadczenia stażowe byłyby jednak bardzo niskie. Aby "stażówka" miała sens, "Solidarność" chce jednak wprowadzić dodatkowy warunek - świadczeniobiorca musi mieć na koniec kapitał, który pozwoli na wypłatę 120 proc. minimalnej emerytury. Znamy szczegóły projektu "Solidarności:

📢 Sklep Netto w Bielsku-Białej już otwarty! Tłumy klientów przyszły do pierwszego sklepu sieci Netto Netto w Bielsku-Białej otwarte! Pierwszy sklep Netto w Bielsku-Białej zrealizowany zgodnie z konceptem 3.0 został uruchomiony w 17 czerwca przy ul. Babiogórskiej. Na otwarcie przyszło sporo osób skuszonych m.in. promocjami, jakie oferował sklep w tym dniu. 📢 Ruch Chorzów - Ruch Radzionków 6:2. Niebiescy zdobyli Puchar 100-lecia Śląskiego ZPN ZDJĘCIA W finale Pucharu 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej Ruch Chorzów pokonał Ruch Radzionków 6:2. Niebiescy odebrali po meczu okazałe trofeum z rąk prezesa Śląskiego ZPN Henryka Kuli. W przerwie chorzowianie świętowali 25-lecie zdobycia ostatniego klubowego trofeum - Pucharu Polski Zobaczcie zdjęcia z meczu o Puchar 100-lecia.

📢 Skwer nad tunelem DTŚ w Gliwicach zmieni się nie do poznania. Prace ruszyły. Zachwyci? Tonące w zieleni pergole, zachwycające, różnorodne rośliny, kwietna łąka i plaża z palmami. Nowe miejsce w centrum Gliwic. Pusty, nieciekawy skwer nad tunelem DTŚ w centrum Gliwic czeka metamorfoza. Prace już się rozpoczęły. Czy to miejsce po zmianach zachwyci? 📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach 📢 Wypadek w Sławniowie. 8-letnie dziecko pod kołami samochodu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Dramatyczny wypadek w Sławniowie. Dziecko wpadło pod samochód. W środę, 16 czerwca, w miejscowości Sławniów (pow. zawierciański) samochód osobowy potrącił ośmioletnie dziecko. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 CBŚP rozbiło gang handlarzy bronią. Na Śląsku w akcji brali udział kontrterroryści Broń palną krótką i długą, granaty bojowe, pocisk artyleryjski, amunicję i broń białą. To efekt uderzenia policjantów CBŚP w handlarzy bronią. Łącznie zatrzymano siedem osób, którym postawiono zarzut posiadania, przerabiania i handel bronią palną, w tym 4 osobom zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Akcję przeprowadzono jednocześnie na terenie 8 województw, w tym na Śląsku. 📢 Piękne fanki zagrzewają do walki na Euro 2020 ZDJĘCIA Oto piękniejsza strona piłki nożnej. Także dla nich grają piłkarze Euro 2020 to gorące piłkarskie emocje. Ale piłka nożna to nie tylko pełne stadiony i rywalizacja, to również uczta dla kibiców. Tym razem pokazujemy Wam, jak wygląda piękniejsza strona futbolu. Zobacz w galerii zdjęć gorące zdjęcia fanek. To również dla nich piłkarze dają z siebie wszystko na boisku.

📢 Zabójstwo w Rudzie Śląskiej. 54-latka ugodziła partnera nożem. Mężczyzna zmarł. Kobiecie grozi teraz dożywocie Rudzcy policjanci zatrzymali 54-letnią mieszkankę Rudy Śląskiej. Kobieta kłóciła się ze swoim partnerem. W pewnym momencie nie wytrzymała i ugodziła go nożem w klatkę piersiową. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie rudzianka usłyszała zarzut zabójstwa. Kobieta trafiła już do aresztu i usłyszała zarzut zabójstwa. Grozi jej dożywocie. 📢 Memy po meczu Polska - Słowacja na Euro 2020. "Taktyczna porażka, żeby zaskoczyć rozluźnioną Hiszpanię" [17.06.2021] Wojciech Szczęsny już się zakłada z Robertem Lewandowskim, że podczas Euro 2020 strzeli więcej goli, czyli internauci nie zostawiają suchej nitki na kadrze Paulo Sousy po porażce ze Słowacją 1:2. Dla Grzegorza Krychowiaka to była... droga krzyżowa (już drugi raz w tym roku). A były selekcjoner Jerzy Brzęczek śmieje się w głos, siedząc przed telewizorem. W sobotę mecz z Hiszpanią w Sewilli. Obejrzyjcie w galerii memy po meczu reprezentacji Polski w Sankt Petersburgu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Pies zginął w salonie urody w Pyskowicach. Tosia udusiła się w męczarniach. Policja przesłucha właściciela salonu Pies zginął straszną śmiercią w salonie urody w Pyskowicach. Właściciele pięknego moskiewskiego psa stróżującego stracili ukochaną suczkę, po tym, jak oddali psa do salonu psiej urody Reksio w Pyskowicach. Suczka miała zostać tylko ostrzyżona i uczesana. Okazało się, że pies zginął w męczarniach. Właściciel salonu psiej urody przywiązał pieska linką do obroży i wyszedł do toalety. Piesek spadł ze stołu i się udusił. To okropna tragedia.

📢 Mistrzowie parkowania w Katowicach są bezczelni. Stają pod zakazem, na ścieżkach rowerowych i chodnikach Mistrzowie parkowania w Katowicach są coraz bardziej bezczelni. Parkują tak, jakby w ogóle nie interesowały ich przepisy ruchu drogowego. Blisko 2900 interwencji, niespełna 700 wystawionych mandatów, ponad 500 pouczeń i niecały 1000 zgłoszeń „mistrzów parkowania". To bilans trwającej około miesiąc akcji władz Katowic i tamtejszej Straży Miejskiej. Jak się parkuje w Katowicach? Czasem aż włos się jeży na głowie. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, drogach pożarowych... Zobaczcie! Tak parkują „mistrzowie" w Katowicach.

📢 Dramatyczny wypadek w Pankach. Półtoraroczny chłopczyk jest dotkliwie poparzony. Dziecko trafiło do szpitala w Katowicach helikopterem LPR Dramatyczny wypadek we wsi Panki! 1,5-roczny chłopiec został dotkliwie poparzony. Do wypadku doszło w domu, gdy chłopczyk był pod opieką mamy. Wystarczyła chwila nieuwagi. Dziecko z oparzeniami ciała została przetransportowane śmigłowcem LPR do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie. 📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Edyta Górniak się nago! Na tych fotografiach wygląda niesamowicie ZDJĘCIA 16.06.2021 Ale zaskoczyła. Edyta Górniak udostępnia w sieci bardzo odważne zdjęcia. Ostatnio pojawiło się kilka gorących kadrów artystki, które rozgrzały jej fanów do czerwoności.

📢 Ruch Chorzów - Ruch Radzionków 6:2. Na finale Pucharu 100-lecia byli fani obu śląskich klubów ZDJĘCIA KIBICÓW Mecz Ruchu Chorzów z Ruchem Radzionków zgromadził na trybunach około tysiąca widzów. Po raz pierwszy od października 2019 roku i słynnego derbowego meczu z Polonią Bytom na Cichej pojawili się w zorganizowanej grupie kibice gości. Zobaczcie zdjęcia kibiców obu klubów grających w finale Pucharu 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 📢 Tychy. Dramat mieszkańców familoków przy ulicy Katowickiej. Osada Czułów tonie w śmieciach. Mieszkańcy bezradni, co na to administracja? Ludzie przyjeżdżają w nocy i bezpardonowo wyrzucają co im się podoba - skarżą się mieszkańcy familoków przy ul. Katowickiej w Tychach. Miejsce to miało być wizytówką, a zamiast tego tonie w śmieciach. Stosy odpadów zalegają na samym środku osady Czułów. Choć mieszkańcy zgłaszają sprawę do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, sytuacja pozostaje bez zmian.

📢 GKS Tychy nie zagra o Ekstraklasę! Zdjęcia załamanych kibiców po meczu z Łęczną GKS Tychy w rzutach karnych przegrał z Górnikiem Łęczna w barażowym półfinale i nie zagra w niedzielę o prawo gry w PKO Ekstraklasie! Zobaczcie zdjęcia fanów, którzy oglądali porażkę ekipy Artura Derbina, 📢 Kolonie i obozy 2021. Gdzie wyjadą dzieci ze Śląska i z Zagłębia na wakacje? Oto najciekawsze propozycje Wyjazdy nad morze, w góry, na wieś, a może na Mazury. Szkoły magii, nauka survivalu czy obóz jazdy konnej. W ofercie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży nie brakuje różnych ciekawych propozycji. Można wybrać obóz tematyczny np. ze znanymi polskimi youtuberami czy obóz sportowy lub militarny. Oto kilka ciekawych propozycji.

📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie.

📢 Tragedia w Bytomiu. Mężczyzna utopił się w stawie przy ul. Kędzierzyńskiej. Pływał w miejscu do tego nie przeznaczonym Utonięcie w Bytomiu. We wtorek, 15 czerwca, na stawie przy ulicy Kędzierzyńskiej zmarł mężczyzna. Pływał w wodzie w miejscu do tego nie przeznaczonym i zniknął. Strażacy wyłowili jego ciało ze stawu. 📢 Program Profilaktyka 40 plus startuje 1 lipca. Poznaj jego zasady. Jakie badania i do kiedy można zrobić w jego ramach? Program Profilaktyka 40 plus wchodzi w życie 1 lipca. Jest to rozwiązanie, jakie przyniesie program PiS Polski Ład. Bezpłatny pakiet diagnostyczny dla osób, które ukończyły 40 lat podpisał 14 czerwca minister zdrowia Adam Niedzielski. Sprawdź w galerii, jakie są zasady programu, jakie badania można wykonać w jego ramach i do kiedy można z niego skorzystać.

📢 Myszków. Żmija zygazakowata w lesie. Leśnicy ostrzegają, aby uważać podczas spacerów i grzybobrania. Jad żmii jest groźny W dzielnicy Myszkowa Gruchli pojawiła się tablica z ostrzeżeniem o żmijach. Nie tylko tam można spotkać te gady. Są w lasach, ale i przydomowych ogródkach. Leśnicy uspokajają: jeśli spotkamy żmiję na spacerze w lesie, podczas grzybobrania lub we własnym ogrodzie, nie panikujmy. Zalecana jest ostrożność: do lasu trzeba ubierać solidne buty i długie spodnie, nie siadać w wysokiej trawie. Żmije są pod ochroną, więc nie wolno ich nie tylko zabijać, ale nawet ruszać z miejsca bytowania.

📢 Awaryjne lądowanie samolotu Wizz Air w Pyrzowicach. Załoga airbusa A320 zgłosiła usterkę po starcie Awaryjne lądowanie w Pyrzowicach. Na lotnisku Katowice Airport awaryjnie lądował samolot Wizz Air. Załoga airbusa A320 po starcie zgłosiła usterkę, która wymagała powrotu na lotnisko do Pyrzowic i wylądowanie. Samolot przez godzinę latał nad lotniskiem, aby spalić paliwo, co było niezbędne do lądowania.

📢 Takie będą emerytury bez podatku. Oto wyliczenia netto i brutto przed waloryzacją Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. oznacza, że zwolnione od podatku będą emerytury do 2,5 tys. brutto. Wielu emerytów zyska sporo pieniędzy. Emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tysięcy złotych zaoszczędzi w skali roku około 2 tysiące złotych. To dużo więcej niż efekt ustawy obniżającej podatek PIT z 18 do 17 proc. Zobacz, ile wynosić mają ogłoszone przez rząd PiS emerytury bez podatku. Zmiany podatkowe mają zostać wdrożone jeszcze w tym roku. Ile więc od 2022 roku trafiać ma na konta emerytów? Zobaczcie wyliczenia w dalszej części galerii. Trzeba pamiętać też, że kwoty emerytur zwiększą się jeszcze bardziej od marca 2022, gdy dojdzie do kolejnej waloryzacji.

📢 Wypadek na A4 w Pławniowicach. Samochód osobowy wbił się pod TIRa. Korek na autostradzie ma 10 km długości Wypadek na autostradzie A4 w Pławniowicach przed Gliwicami. Nawet 10 km może mieć korek na A4 w Gliwicach w kierunku na Katowice. Przed godz. 10 w miejscowości Pławniowice doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Wypadek na A4 spowodował ogromne utrudnienia w ruchu.

📢 Rozebrany mężczyzna biegał po osiedlu w Siemianowicach. 23-latek został pobity i wyrzucony na dwór w samej bieliźnie 23-latek przyjechał odebrać dług od znajomych w Siemianowicach Śląskich. Nikt nie spodziewał się jednak, że sprawa przybierze taki obrót. Mężczyzna został pobity. Sprawcy kazali mu się rozebrać do bielizny i wyrzucili go na osiedle. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane, a piąta ma policyjny dozór. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia. 📢 Znany opolski piłkarz Adam Deja wziął ślub. Jego wybranką została piękna Aleksandra [ZDJĘCIA] Adam Deja wziął ślub w Oleśnie, ale zamiast na miesiąc miodowy prosto z wesela musiał wracać do Gdyni, gdzie w barwach Arki walczy o powrót do Ekstraklasy. 📢 Wojsko sprzedaje samochody, sprzęt medyczny i drewno z wycinki. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego [16.06.2021] Wojsko dzisiaj sprzedaje sprzęt z demobilu. Wojskowy sprzęt może być wykorzystany do celów cywilnych. Dziś przetarg Agencji Mienia Wojskowego. Oddział AMW w Gdyni sprzedaje sprzęt wojskowy z demobilu. Wyprzedaż odbędzie się w czwartek, 16 czerwca. W ofercie AMW znów pojawiło się kilka samochodów, sporo sprzętu medycznego, technicznego i drewno z wycinki.

📢 Euro 2020. Aktywista wylądował paralotnią na murawie. O krok od tragedii przed meczem Francja - Niemcy w Monachium Euro 2020. To pierwszy tak głośny protest podczas turnieju. Tuż przed meczem Francja - Niemcy w Monachium na murawie stadionu wylądował aktywista Greenpeace. Dziennik "Bild" podaje, że zranił dwie osoby i uszkodził elementy techniczne stadionu.

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione. 📢 Hotele dla psów i kotów w woj. śląskim. Tutaj bezpiecznie zostawisz zwierzaka na wakacje Hotele dla psów z roku na rok cieszą się coraz większa popularnością. Dzięki takim miejscom nie musimy się martwić, gdy planujemy dłuższy wyjazd. Nie wszędzie bowiem można zabrać ze sobą swojego ukochanego pupila. Oczywiście najlepsze rozwiązanie dla psa, to spędzenie wakacji ze swoim właścicielem. Gdy nie jest to możliwe, trzeba szukać innych rozwiązań. Na Śląsku nie brakuje hoteli dla psów i kotów. Sprawdzamy ceny w takich ośrodkach. Zobaczcie naszą galerię.

📢 Horoskop dzienny na środę. Sprawdź, co szykuje dla Ciebie los 16 czerwca 2021. Co przepowiada wróżka Augusta znakom zodiaku 16. 06. 2021 r.? Horoskop dzienny wróżki Augusty na środę 16 czerwca 2021. Wróżbitka przepowiada przyszłość wszystkim znakom zodiaku. Co może się dziś wydarzyć? Lepiej być przygotowanym - moga w tym pomóc sugestie i wskazówki zróżki. Horoskop na środę podpowiada, czego się strzec i jakie okazje mogą się nadarzyć, by je pochwycić. Przekonaj się, co mówią gwiazdy dla twojego znaku zodiaku. Wróżka Augusta wywróżyła z układu ciał niebieskich, jakim dniem będzie dla Ciebie 16. 06. 2021. 📢 Strefa Kibica w Czeladzi na meczu Francja - Niemcy ZDJĘCIA Tak się ogląda Euro 2020 na czeladzkim rynku We wtorek 15.06.2021 r. podczas turnieju Euro 2020 rozgrywany był hitowy mecz Francja - Niemcy. Piłkarscy kibice mogli obejrzeć to spotkanie na telebimie w Czeladzkiej Strefie Kibica na rynku tego miasta. Zobacz ZDJĘCIA kibiców w Strefie Kibica w Czeladzi.

📢 Dramat w Mysłowicach. Chłopiec spadł z wiaduktu. Lądował śmigłowiec LPR W Mysłowicach przy ulicy Chrzanowskiej doszło do groźnego wypadku dziecka. Z wiaduktu, z wysokości 4 metrów, spadł 8-letni chłopiec. Został przetransportowany do szpitala przez śmigłowiec LPR. 📢 Beka ze Śląska MEMY Cały internet śmieje się ze Ślązaków. Hanysy też się z siebie śmieją Beka ze Śląska. Internet śmieje się ze Ślązaków. Na dodatek po śląsku! Czy HANYSY potrafią śmiać się z samych siebie? Pewnie, że tak! W sieci można znaleźć mnóstwo MEMÓW o Śląsku i jego mieszkańcach. Zebraliśmy te najlepsze w naszej galerii. Który z nich jest najśmieszniejszy? Oceńcie sami!

📢 Mieszkania w Katowicach z niskim czynszem czekają w kamienicach. Trzeba je wyremontować. Zobacz, jak wyglądają W Katowicach aż 52 „mieszkania za remont” czekają na nowych lokatorów. To kolejna edycja programu, w ramach którego miasto oferuje mieszkania z atrakcyjnym czynszem, w zamian za wykonanie remontu. Po pięciu latach taki lokal można wykupić na własność. Jednak aby ubiegać się o udział w „Mieszkaniu za remont”, należy spełnić szereg warunków.

📢 Pożar sklepu Słonko w Katowicach. Z kamienicy w Dąbrówce Małej ewakuowano 23 osoby Pożar w Katowicach. W dzielnicy Dąbrówka Mała w Katowicach w poniedziałek, 14 czerwca, przy ulicy Strzelców Bytomskich doszło do pożaru sklepu Słonko. Ogień pojawił się tuż po 5.00 rano. Na miejsce przyjechali strażacy, który ewakuowali z budynku 23 osoby.

📢 Wypadek w Kozłowicach. To był bardzo tajemniczy wypadek, wszystkie osoby w aucie straciły pamięć W niedzielę minęły już trzy tygodnie od wypadku skody na drodze między Kozłowicami a Jamami. Nadal nie wiadomo, kto siedział za kierownicą. Żadna z trzech podróżujących autem osób nie przyznaje się do winy. Nic nie widzieli, nic nie słyszeli, niczego nie pamiętają. 📢 Wieżowce w Katowicach. Oto Global Office Park. Dwie wieże po 100 m to inwestycja firmy Cavatina. Będzie trzeci wieżowiec. Co na budowie? Wieżowce pasują Katowicom, a skyline miasta jest coraz lepszy. Zobaczcie, jak Global Office Park wpisuje się w panoramę i jak widać je z różnych punktów miasta. To inwestycja firmy Cavatina Holding przy Mickiewicza i Dąbrówki. Tak wygląda w czerwcu 2021. Dwie wieże na 100 metrów mają już konstrukcję, trwa szklenie. Budowa wieży mieszkalnej GOP rozpoczęła się oficjalnie w lutym.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2021 ANGIELSKI Odpowiedzi i arkusz CKE testu 8-klasisty z języka angielskiego Egzamin ósmoklasisty 2021. W czwartek, 27 maja, uczniowie ostatnich klas podstawowych zmierzyli się z testem z jęz. obcego. Zdecydowana większość uczniów wybrała jęz. angielski. Najciekawsze pytanie dotyczyło kostki Rubika. To już trzeci i ostatni dzień podczas tegorocznego, sprawdzającego wiedzę ósmoklasistów maratonu egzaminacyjnego. W tym miejscu opublikujemy opublikujemy arkusze CKE i odpowiedzi. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2021 ANGIELSKI. Odpowiedzi i arkusz CKE testu 8-klasisty z angielskiego. Pierwsze opinie? "Ogólnie łatwy"|27 maja ANGIELSKI EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021. ODPOWIEDZI I ARKUSZ CKE. Język angielski to przedmiot z którym w czwartek, 27 maja zmierzą się uczniowie ósmych klas w całym kraju w ramach sprawdzianu z nowożytniego języka obcego. Jak im pójdzie? Czy egzamin będzie trudny? Które zadania sprawią 8-klasistom najwięcej kłopotów? Dla wszystkich, którzy chcą jak najszybciej dowiedzieć się, jak poszedł im test ósmoklasisty z języka angielskiego nauczyciele najlepszych szkół w regionie świętokrzyskim przygotują sugerowane odpowiedzi i rozwiązania zadań, które opublikujemy po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty 2021 z języka angielskiego. Rozwiązania opublikujemy w galerii zdjęć w tym artykule o godzinie 13. Trzymamy kciuki!

📢 Finalistki Miss Podlasia 2021 pozowały w strojach kąpielowych na dachu klubu Trwają przygotowania do finału konkursów Miss Podlasia 2021, Miss Nastolatek 2021 i Mister Podlasia 2021. W każdej z kategorii bierze udział 16 finalistek i finalistów wyłonionych podczas castingów. 📢 Zaginione dzieci z woj. śląskiego. Zdjęcia i nazwiska. Rodziny nadal ich szukają. Rozpoznajecie kogoś? Zaginione dzieci z woj. śląskiego wciąż się nie odnalazły. Dziś byłyby dorosłe. Ostatni raz widziane były w województwie śląskim nawet ponad 30 lat temu. Rodziny nadal ich szukają . Trudno wyobrazić sobie dramat szukania ukochanych dzieci przez kilkanaście lat. Może kogoś poznajecie? Sprawdźcie w galerii.

📢 Pedofile poszukiwani w Polsce. Policja ujawniła nazwiska i twarze tych, którzy skrzywdzili dzieci Pedofile są poszukiwani w Polsce. Policja z całej Polski tropi 35 osób, poszukiwanych w związku z czynami o charakterze pedofilskim. Chodzi o obcowanie płciowe z małoletnimi, zmuszanie do tych stosunków, prezentowanie pornografii itd. Za przestępstwa tego typu art. 200 kodeksu karnego przewiduje 15 lat więzienia. Wizerunki i rysopisy poszukiwanych znajdziecie w galerii zdjęć.

📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego. 📢 Kto nie powinien szczepić się przeciw koronawirusowi? Te osoby muszą unikać szczepionki! Szczepienia przeciw koronawirusowi zbliżają się wielkimi krokami. Tymczasem pewne grupy osób nie będą mogły się im poddać. Jakie są przeciwskazania do szczepień? Kto może, a kto nie może przyjąć szczepionki? Czytaj więcej, kliknij w galerię. 📢 Najlepsze polskie piwa: zobacz TOP10 piw według rankingu portalu RateBeer Jakie są najlepsze - zdaniem użytkowników portalu RateBeer - polskie piwa? Postanowiliśmy to sprawdzić i stworzyć w związku z tym miniranking.

📢 15 śląskich słów i zwrotów, które musisz znać. Język śląski to klucz do serc Ślązaków Gdy poznasz te 15 słów i zwrotów w języku śląskim, życie na Śląsku stanie się łatwiejsze. Śląska godka może sprawić problemy, zwłaszcza osobom, które na Śląsku są pierwszy raz. Szokująca może być rozmowa już ze sprzedawcami w sklepikach na dworcu. Przygotowaliśmy dla Was 15 słów i zwrotów, które ułatwią Wam życie na Górnym Śląsku. Warto zapamiętać, zanim wybierzecie się np. do Rudy Śląskiej albo Bytomia czy Pszczyny.

📢 Akcja samolot na lotnisku. W Pyrzowicach w upale przeprowadzono bardzo ważne ćwiczenia dotyczące bezpieczeństwa Akcja samolot: 30 stopni, a oni w pełnym rynsztunku biegali po płycie lotniska. Taka akcja jest raz na dwa lata, i zawsze w czerwcu. Upał nie upał, Akcja samolot musi zostać przeprowadzona. Ćwiczenia na lotnisku w Pyrzowicach, 10 czerwca 2019. Zdjęcia.

📢 Polskie aktorki nago: Figura, Włodarczyk, Liszowska i inne HISTORIA NAGOŚCI W FILMIE POLSKIM Polskie aktorki nago: Katarzyna Figura, Renata Dancewicz, Grażyna Szapołowska, czy też Anna Dymna to tylko tylko niektóre z wielu aktorek, które rozebrały się w filmach. W jakich filmach ich nagie ciała możemy zobaczyć?

Drożyzna nad Bałtykiem. Lepiej wyjechać za granicę?