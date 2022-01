Prasówka 28.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wycofane produkty przez GIS w całej Polsce z popularnych sklepów takich jak Biedronka i Lidl, ale także z tych mniej popularnych. Sprawdź listę wycofanych produktów wycofanych we wrześniu 2021 oraz poprzednich miesiącach przez GIS. Sprawdź które serie produktów zostały w trybie pilnym wycofane z obrotu. Warto sprawdzić, czy nie macie ich w swojej kuchni. Najnowsze ostrzeżenia GIS dotyczą m.in. suplementy diety i napoje zanieczyszczone tlenkiem etylenu. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które są wycofywane ze sprzedaży 27 STYCZNIA 2022

Teoretycznie od dzisiaj, 27 stycznia, w wybranych aptekach można za darmo i bez skierowania wykonać test antygenowy na obecność koronawirusa. Jak to jest w praktyce? Postanowiliśmy to sprawdzić w jednej z gliwickich aptek.

Prasówka 28.01: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Modne fryzury na 2022 rok. Hair Frosting, czyli "mrożone włosy" to nowa technika koloryzacji, która już wypiera popularny baleyage. Efekt "hair frosting" robi prawdziwą furorę. To jedna z najmodniejszych fryzur. Sprawdź, jak prezentuje się Hair Frosting na włosach i czy taka fryzura do Ciebie pasuje.