Про початок капітуляції режиму. Путіна “здають” свої ж?. O początku “kapitulacji” reżimu

На восьмий день війни проти України навіть до «вірних» почав доходити весь трагізм і жах нинішнього становища Росії, на яку ополчилося санкціями півсвіту. Здригнулися не лише путінські «олігархи», як Роман Абрамович, який побажав усю виручку від продажу улюбленого футбольного клубу передати на допомогу Україні. Завібрували вищі чиновники, причому далеко не «ліберали».
Схоже, ми стаємо свідками, як розпочалося “м’ясо”. І як готується обережне знятя насамперед незламного «вождя».
Як не дивно, «слабкою ланкою» виявилося... російське МЗС. Втім, чого тут дивного: у цих чуйка непогано так розвинена. І поки міністр Сергій Лавров за посадою щось бубонить про умови для України, його заступник і тезка Сергій Рябков “дістає через пазуху білий прапор”.
Росія готова відновити діалог із Заходом щодо гарантій безпеки та стратегічної стабільності, заявив заступник глави МЗС в ефірі телеканалу РБК. “Ми до діалогу з цих питань, а також з питань, пов'язаних із стратегічною стабільністю, готові.”, — буквально сказав чиновник. Мабуть, забувши, що США були готові до останнього продовжувати дипломатичні зусилля, щоб уникнути конфлікту. Переговори Сергія Лаврова з держсекретарем США Ентоні Блінкеним мали розпочатися якраз 24 лютого. Але замість них розпочалася справжня кривава канонада.
Ну, взагалі повертатися з пониклою фізіономією туди, де ти голосно грюкнув дверима – це, як мінімум, викликає сміх. Особливо, якщо встиг накрутити крутих справ, отримати здачі і лише після цього жалібно мявкнути «Давай поговоримо по-доброму».
Власне, для мене картина зрозуміла. Але ! Чи ідея для повернення за стіл переговорів розпочався за дорученням з Кремля, чи є «приватною ініціативою» самого заступника міністра? Швидше за все, якась частина ближнього кола, вже розуміючи весь безперспективняк поточної ситуації, відчайдушно шукає можливості врятуватися з «Титаніка». Можу впевнено сказати, Сергій Рябков тут виступає свого роду Карлом Вольфом.
Якщо пригадати вторгнення в Ірак 2003 р. , Саддама ( президента Іраку на той момент) методично здавав його останній міністр закордонних справ. Здається, на відміну від Хусейна й досі живе.
У березні 2006 року NBC Nightly News повідомила, що Наджі Сабрі ( цей самий міністр) справді був "джерелом, що має прямий доступ до Саддама та його найближчого оточення", яким колись хвалився колишній директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джордж Тенет. У квітні 2006 року колишній співробітник ЦРУ Тайлер Драмхеллер заявив у 60-хвилинному інтерв'ю, що дуже високопосадовець іракський чиновник дійсно передав ЦРУ інформацію про іракські програми створення зброї масового знищення.
Можливо, ми рано бажане видаємо за дійсне, але те, що "верхівка" уряду розуміють, що на них чекає жахливе майбутнє з літнім відпочинком в Анапі – це факт.
Anastasiia Popenko
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