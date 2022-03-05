Про початок капітуляції режиму. Путіна “здають” свої ж?. O początku “kapitulacji” reżimu

На восьмий день війни проти України навіть до «вірних» почав доходити весь трагізм і жах нинішнього становища Росії, на яку ополчилося санкціями півсвіту. Здригнулися не лише путінські «олігархи», як Роман Абрамович, який побажав усю виручку від продажу улюбленого футбольного клубу передати на допомогу Україні. Завібрували вищі чиновники, причому далеко не «ліберали».

Схоже, ми стаємо свідками, як розпочалося “м’ясо”. І як готується обережне знятя насамперед незламного «вождя».

Як не дивно, «слабкою ланкою» виявилося... російське МЗС. Втім, чого тут дивного: у цих чуйка непогано так розвинена. І поки міністр Сергій Лавров за посадою щось бубонить про умови для України, його заступник і тезка Сергій Рябков “дістає через пазуху білий прапор”.

Росія готова відновити діалог із Заходом щодо гарантій безпеки та стратегічної стабільності, заявив заступник глави МЗС в ефірі телеканалу РБК. “Ми до діалогу з цих питань, а також з питань, пов'язаних із стратегічною стабільністю, готові.”, — буквально сказав чиновник. Мабуть, забувши, що США були готові до останнього продовжувати дипломатичні зусилля, щоб уникнути конфлікту. Переговори Сергія Лаврова з держсекретарем США Ентоні Блінкеним мали розпочатися якраз 24 лютого. Але замість них розпочалася справжня кривава канонада.