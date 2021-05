Sosnowiec. Remont estakady na DK 94 potrwa co najmniej sześć tygodni. Są uszkodzenia betonowej podbudowy jezdni

- Uważamy, że jest to ważna, bardzo obciążona ruchem droga krajowa, z której korzystają kierowcy z całej aglomeracji, w związku z tym, nie wyobrażamy sobie, by remont tak ważnego odcinka nie uzyskał dofinasowania. Wówczas, jeśli byłoby to dofinansowanie na podobnym poziomie, co w przypadku kończącego się właśnie remontu DK 94, oczywiście jesteśmy zainteresowani – mówi rzecznik UM w Sosnowcu.