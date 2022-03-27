Збудуємо українське майбутнє разом. Budujemy przyszłość Ukrainy razem

Війна вже показала нам, що таке справжній «нетворкінг». За рахунок нашої згуртованості, ми за декілька днів змогли створити цілу чітко організовану систему надання гуманітарної допомоги. Наші готелі приймають біженців, ресторани безкоштовно їх годують. Улюблені бренди передають свою продукцію людям, які цього потребують, або ж шиють не одяг, а бронежилети. Школи, спортзали та інші великі приміщення перетворились у тимчасові прихистки. Після війни нам варто зберегти цю чудову тенденцію партнерства та розширити її на економічному рівні! Об’єднуватись, створювати колаборації з єдиною метою – укріплення та розвиток української економіки.

Важливо, як ніколи, в цей час підтримувати українських виробників. Зробити це дуже просто – купуйте українське! Чим більше українських товарів буде у нашому холодильнику, українських програм у комп’ютерах та смартфонах, українських брендів в гардеробі – тим більше українських цінностей буде в наших серцях та свідомості! Наш народ неймовірно талановитий та працьовитий. Прийшов час вмикати на повну ресурс та поширювати і монетизувати наші вміння. Купуючи українське, та виготовляючи тут те, що будуть купувати за кордоном – ми робимо великий крок до розбудови та відновлення економіки країни.