Звіт про воєнні дії станом на 05.03. Wiadomości z frontu

Розпочато десяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Противник продовжує військові дії - геноцид українського народу. У зв’язку з невдалими діями підрозділи ЗС РФ продовжують злочинні дії щодо обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури, що призводить до чисельних втрат цивільного населення. Окупанти продовжують зосередження основних зусиль на оточенні українських міст Києва, Харкова, Миколаєва, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим, але поступово втрачає наступальний потенціал.
Військовим керівництвом Республіки Білорусь посилено державний кордон з Україною. За наявною інформацією, з протилежної сторони кордону продовжують знаходитись боєздатні частини ЗС РБ, що перебувають в готовності перейти до наступу. В той же час, морально-психологічний стан особового складу продовжує погіршуватися, з військовослужбовцями працюють спецслужби РБ, “мотивують” особовий склад великими тюремними термінами.
В Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр зі складу 1, 2 АК та 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії намагається продовжити наступальні дії у напрямках міст Дніпро та Запоріжжя.
В Маріупольському напрямку агресор продовжує блокувати місто Маріуполь, веде артилерійський вогонь по об’єктах інфраструктури міста та житловим кварталам з метою залякування населення. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права здійснює просування збройних підрозділів по обумовленим “зеленим” коридорам для евакуації мирних мешканців.
В Таврійському напрямку угруповання військ 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ, 22- го армійського корпусу берегових військ ЧФ РФ та 7-ї десантно-штурмової дивізії ПДВ оточило Маріуполь та намагається розвинути наступ у напрямку на Запоріжжя.
До нанесення авіаційних ударів по об’єктах на території України, а також виявлення та знищення системи ППО ЗС України залучались літаки оперативно-тактичної авіації з аеродромів на території РФ – Сеща, РБ – Ліда, Лунінець, Барановичі та ТОТ АР Криму – Бельбек.
Загальні бойові втрати противника бiльше нiж 10 000 осіб.
Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та техніці.
Перемога буде за нами!
«Слава нації — смерть ворогам!»
Danylo Samofalov
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