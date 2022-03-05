Звіт про воєнні дії станом на 05.03. Wiadomości z frontu

Розпочато десяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує військові дії - геноцид українського народу. У зв’язку з невдалими діями підрозділи ЗС РФ продовжують злочинні дії щодо обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури, що призводить до чисельних втрат цивільного населення. Окупанти продовжують зосередження основних зусиль на оточенні українських міст Києва, Харкова, Миколаєва, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим, але поступово втрачає наступальний потенціал.

Військовим керівництвом Республіки Білорусь посилено державний кордон з Україною. За наявною інформацією, з протилежної сторони кордону продовжують знаходитись боєздатні частини ЗС РБ, що перебувають в готовності перейти до наступу. В той же час, морально-психологічний стан особового складу продовжує погіршуватися, з військовослужбовцями працюють спецслужби РБ, “мотивують” особовий склад великими тюремними термінами.

В Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр зі складу 1, 2 АК та 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії намагається продовжити наступальні дії у напрямках міст Дніпро та Запоріжжя.